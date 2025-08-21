Impacto entre economistas por renuncia de Mario Marcel a Hacienda

Sorpresa e impacto provocó en el mundo económico la renuncia al cargo del titular de Hacienda, Mario Marcel, noticia que se conoció la mañana de este jueves.

El hecho ocurre en un momento crucial, cuando se afinan los detalles del Presupuesto 2026 y se mantienen abiertas discusiones de alta relevancia en materia fiscal, consignó Emol.



Los economistas coinciden en que su figura era clave para dar señales de estabilidad fiscal y política.



Tomás Izquierdo, economista y director de la consultora Gemines, manifestó a Emol que es “sorprendente, Marcel ha jugado un rol clave para contener la incertidumbre respecto al manejo económico de este gobierno. Es muy importante que sea reemplazado por alguien que de confianza a los mercados”.



La directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, Cecilia Cifuentes, dijo que las implicancias de la salida de Marcel trascienden al plano personal. “Es mejor entonces concentrarse en cuáles son los efectos de esta renuncia, yo creo que los efectos son complejos, probablemente son negativos para el Gobierno”, indicó.



Destacó la dificultad de encontrar un sucesor con el mismo peso político y técnico que tenía el ahora exministro. “Me parece difícil que a estas alturas uno pueda tener un reemplazo de un peso equivalente al de Mario Marcel en lo político y en lo técnico”, dijo, consignó el citado medio online



Añadió que “no va a ser un reemplazo fácil y eso junto a un escenario por delante que requeriría bastante voluntad y firmeza política, yo tengo entendido que el ministro estaba comprometido en plantear medidas de ajuste fiscal que son tremendamente necesarias y probablemente ese tipo de anuncios se van a ver postergados y se va a dificultar también probablemente la discusión del presupuesto 2026″.



Alejandro Weber, decano de Economía, Negocios y Gobierno de la USS y ex subsecretario de Hacienda, sostuvo que “es lamentable la salida del ministro Marcel. Aún cuando los resultados fiscales y de la recuperación económica no son buenos, especialmente por el enorme déficit y el alto desempleo, Marcel era el adulto en la sala y un contrapeso importante para la izquierda más dura del FA y el PC”.



Destacó que Marcel jugó un rol clave en contener propuestas más extremas en materia de pensiones. “Por ejemplo, tuvo un rol central en moderar la reforma previsional frente a los embates maximalistas de la izquierda más dura, incluida la exministra Jara”, añadió. El exsubsecretario enfatizó la relevancia del nombre que designe el Presidente para sucederlo. “Me preocupa quien vaya a asumir esta responsabilidad y me temo que si es alguien sin la jineta suficiente entonces los contrapesos, en un año electoral, al interior del Gobierno, de desbalanceen y termine el Frente Amplio sellando el futuro de las cuentas fiscales”, manifestó.



El economista y exdecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosín, coincidió en el carácter sorpresivo de la renuncia. “Yo creo que es muy sorpresivo, tiene que haber una muy buena razón. Yo creo que el Presidente Boric depende bastante de él, creo que ha hecho una gran labor y hubo una pena perderlo. Ahora si se va a dar un alto puesto en alguna parte, nadie lo puede culpar, porque este Gobierno se está terminando, ya no quedan ni los aplausos”, manifestó.



