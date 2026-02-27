Metro anuncia inicio de operación de puertas de andén en San Pablo

Con la presencia del presidente de Metro, Guillermo Muñoz, el gerente general, Felipe Bravo y otras autoridades, la empresa presentó las principales cifras de su gestión en seguridad y las medidas operacionales destinadas a enfrentar el aumento de demanda que se proyecta para el mes de marzo.



Entre los principales anuncios, destacaron el incremento de la oferta de transporte en toda la red para responder a este escenario, junto con el inicio de la operación de puertas de andén en la estación San Pablo de Línea 1 a partir del lunes 2 de marzo.

Asimismo, relevaron el aumento de la percepción positiva de seguridad y la disminución de la evasión en el sistema.



El presidente de Metro destacó que estos avances se insertan en un trabajo sostenido de mejora operacional y de seguridad que ha mostrado resultados concretos para los pasajeros.



“Las medidas implementadas durante estos años permitieron aumentar en más de 20 puntos la percepción de seguridad en Metro, alcanzando hoy un 60% de valoración positiva por parte de nuestros usuarios, lo que refleja que el esfuerzo coordinado sí se traduce en una mejor experiencia de viaje”.



“Este trabajo también se expresa en resultados concretos para la sostenibilidad del sistema: logramos reducir la evasión desde cerca de un 2% al inicio de esta gestión en 2022 a un 1,2% actual, como parte de un esfuerzo sostenido de fiscalización, operación y promoción del buen uso de la red”, agregó.



De igual forma, subrayó que la compañía ha consolidado una gestión estructural de la seguridad basada en planificación, inversión y coordinación con instituciones del Estado, lo que ha permitido recuperar estaciones críticas, reducir significativamente el comercio ilegal y fortalecer el monitoreo de la red mediante más de 7 mil cámaras y más de 2.100 efectivos de seguridad.

Inicio de la operación de puertas de andén

Por su parte, el gerente general explicó que el inicio de la operación de puertas de andén se enmarca en un despliegue operacional más amplio para enfrentar el aumento de demanda del mes de marzo.



“Estamos iniciando el año operacional con una reducción cercana al 12% en los tiempos de espera y un aumento del 14% en la oferta de transporte, con 24 trenes adicionales en circulación. Este esfuerzo permite mejorar la experiencia de viaje y preparar la red para el retorno masivo de usuarios”, indicó.



Bravo agregó que la puesta en servicio de las puertas en San Pablo constituye un hito en la transformación de Línea 1 y anticipa la continuidad del proyecto en otras 6 estaciones durante el presente año, como Neptuno, donde ya comenzaron las labores de instalación en horario nocturno para resguardar la continuidad del servicio.



“Este proyecto nos permitirá avanzar hacia una operación más segura, confiable y con estándar internacional”, afirmó.



Junto con ello, Metro continuará impulsando campañas educativas como Modo Metro y No te compro, ampliará los canales de información al usuario mediante códigos QR y WhatsApp para contingencias y seguirá avanzando en innovación con Pago Ágil, sistema que ya supera las 510 mil transacciones y representa cerca del 4% de las validaciones totales en su marcha blanca.

