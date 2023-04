Canal 13 desmintió las versiones periodísticas difundidas por los medios La Hora y Lima Limón, sobre la base de una publicación del portal Ciper sobre la relación contractual de la animadora Tonka Tomicic con la estación. La Hora se disculpó públicamente.



En una declaración pública, Canal 13 recordó que este martes el portal Ciper publicó un reportaje en el que se aludió a la relación contractual de la animadora Tonka Tomicic y Canal 13.



A partir de ese artículo, los portales La Hora y Lima Limón publicaron sus propias noticias en relación al esquema tributario utilizado por la animadora, que también se ha visto involucrada en el caso Relojes.



“Canal 13 niega tajantemente esas dos versiones, que insinuaron o afirmaron que la estación televisiva se encuentra siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos o que está llevando a cabo de manera ilegal los contratos o pagos de ciertos trabajadores”, indicó Canal 13 en una nota oficial.



“La televisora trabaja en completa legalidad cada uno de sus contratos y la forma de pago de estos. En el caso de Tomicic, existe un vínculo civil con la animadora y no una relación laboral bajo los términos descritos en el Código del Trabajo”, añadió.



“Y si bien Canal 13 no se refiere en ningún caso a los contratos que tenga con proveedores o trabajadores, por ser todos ellos de carácter confidencial, de todas maneras cabe mencionar que el tipo de contrato que se aplica a cada persona natural o jurídica depende del tipo de relación que se tendrá con el contratado. En los casos de contratos civiles de Canal 13, no existe, en ningún caso, subordinación laboral alguna”, concluyó.



Por su parte, La Hora entregó una declaración frmada por su director Sergio Marabolí, en la que indicó que “el día de ayer, 11 de abril, nuestro medio publicó una información que hacía alusión a un reportaje de Ciper sobre Canal 13 y Tonka Tomicic. De manera errónea, se hizo una mala interpretación de esta nota y se replicó en La Hora con un título que le imputaba a la estación televisiva la palabra fraude y que se le investigaba por ello. Lo que es totalmente falso”.



“Al percatarnos de la información, se bajó la publicación del sitio, la que duró cerca de 90 minutos”, añadió.



“A través de esta aclaración, queremos manifestar nuestras disculpas públicas a Canal 13 y a su director ejecutivo, Maximiliano Luksic, por el daño que significó esta falsa información y señalar que se tomaron todas las medidas necesarias para paliar un hecho así, que por primera vez nos vemos involucrados”, finalizó.