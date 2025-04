Canasta básica tendrá en marzo su mayor alza mensual desde octubre de 2024

Analizando el alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la división alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una incidencia de 0,268 puntos porcentuales (pp) y un alza de 1,2%, siendo la de mayor impacto en el mes. Ello a su vez tiene una implicancia directa sobre la Canasta Básica de Alimentos (CBA), dato que da a conocer el Ministerio de Desarrollo Social y que permite monitorear la evolución de la línea de la pobreza.



Según cálculos de Clapes UC, debido al alza del IPC, en marzo el incremento de los precios de los productos que componen la canasta básica sería de entre 1% y 1,5%, con una estimación central de 1,3%. En tanto, desde el OCEC-UDP también coinciden en que la CBA registraría un alza mensual de 1,3%.



De concretarse esta proyección, se trataría del mayor aumento desde octubre de 2024. Por su parte, en términos anuales, se prevé que los precios subirán entre 4,1% y 4,3%.



De esta forma, se puede concluir que el valor de la CBA habría variado desde $69.169 en febrero pasado, hasta un rango entre $69.861 y $70.207 en marzo. Y si se compara con marzo del año pasado, el incremento sería desde $67.254, a entre $69.861 y $70.207.



A nivel de productos, en marzo destacaron las alzas en el precio del tomate, con 22,7%, limón (18,6%), jugos en polvo (8,6%), sucedáneo de café (8,1%) y huevos (4,5%).



Por otro lado, las mayores bajas se registraron en los precios de la zanahoria, con una caída de 3,6%, manzana (-3,5%) y harina de trigo (-3,1%).



La Canasta Básica de Alimentos está compuesta por una serie de alimentos que permiten cubrir los requerimientos calóricos y proteicos de una persona con actividad moderada.



Esos alimentos no se eligen de manera arbitraria, sino que son el resultado de los hábitos de consumo de la población, que es información proporcionada por la VII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), levantada por el INE entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012.



La canasta, entre otras cosas, incluye (en distintas cantidades) carnes, frutas, verduras, hortalizas, pan, leche, fideos, arroz y bebidas no alcohólicas.