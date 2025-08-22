Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Un sismo de magnitud 7,6 se registró a las 22:16 horas de este jueves 21 de agosto, con epicentro ubicado a 257 kilómetros al noroeste de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva, en la Antártica chilena, generando una amenaza de tsunami.

El evento, informado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), llevó a una evaluación del riesgo, especialmente en sectores cercanos al epicentro.

Según el reporte oficial inicial, el Territorio Chileno Antártico fue puesto bajo estado de “precaución”, vinculado a un posible tsunami menor. En tanto, para el resto del país se estableció estado “informativo”.

Producto de lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó una evacuación preventiva en la Antártica chilena.

“Senapred establece abandonar las zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional”, informó la institución.

Se estimó además que las primeras olas arribarían a las 23:06 de este jueves (hora de Chile continental) a la Base Arturo Prat y a las 23:29 en la Base O’Higgins.

De acuerdo al SHOA, el proceso de modelación y análisis consideró “el peor escenario posible para este evento”, el cual finalmente no se materializó.

En el último informe del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), emitido a las 0:33 de este viernes, se comunicó la “cancelación total” de la amenaza de tsunami para las costas de Chile.

La cancelación se sustentó en datos recogidos por estaciones de monitoreo del nivel del mar, en la evolución de la propagación de la onda de tsunami, junto con la información de campo y el modelamiento de las condiciones actuales.

MENSAJERÍA SAE

Momentos antes, el director regional de Senapred en Magallanes, Juan Carlos Andrade, recalcaba que el estado de precaución se aplicó “única y exclusivamente en la zona antártica, con (un llamado al) alejamiento de las zonas de playa y costeras”.

El directivo agregó que todas las bases militares en la Antártica fueron notificadas mediante mensajería SAE, solicitando a sus ocupantes mantenerse alejados de la costa.