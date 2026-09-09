Canciller Pérez Mackenna: “Los embajadores, en general, no deben opinar sobre la política interna de los países en que están”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, citó este miércoles a la Cancillería al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, tras la polémica generada por sus dichos en las que vinculó el origen del estallido social de 2019 con organizaciones de izquierda.

En la cita, que se extendió por solo 15 minutos, se abordó el origen de los datos expresados por el diplomático y la política de no injerencia en asuntos locales.

“Los embajadores, en general, no deben opinar sobre la política interna de los países en que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador Judd en varias oportunidades, y hoy fue uno de los temas que tocamos”, indicó el canciller, consignó 24Horas.

Respecto a la eventual información que poseería la delegación norteamericana sobre los hechos ocurridos en 2019, el canciller detalló la ruta institucional que se aplicará en caso de concretarse la recepción de nuevos antecedentes.

“El embajador ha manifestado su disposición a hacer llegar información de la que disponga. Una vez que la Cancillería reciba la información, esta será derivada a la Fiscalía Nacional y a los organismos competentes para su evaluación”, dijo Pérez Mackenna.

A la salida de la cita, el embajador Brandon Judd descartó la existencia de informes secretos de inteligencia o indagatorias directas en territorio chileno por parte de agencias de su país.

El diplomático aclaró que la embajada no posee documentos ni agentes realizando investigaciones sobre el estallido social, especificando que sus referencias se basan únicamente en información de fuentes abiertas y del debate público local, consignó el medio citado.