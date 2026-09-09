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Bencinas subirán 35 pesos por litro este jueves y el diésel se incrementará 89 pesos

Así lo informó la Empresa Nacional del Petróleo en su informe semanal emitido este miércoles, confirmando además que el kerosene mantendrá su precio sin variaciones.

Patricia Schüller Gamboa
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Bencinas subirán 35 pesos por litro este jueves y el diésel se incrementará 89 pesos

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó que este jueves las gasolinas de 93 y 97 octanos sufrirán un alza de 35 pesos por litro, mientras que el diésel subirá 89 pesos por litro.

Así lo indicó la empresa en su informe semanal emitido este miércoles, confirmando además que el kerosene mantendrá su precio sin variaciones.

Según consignó Radio Cooperativa, en el caso del gas licuado de petróleo de uso vehicular, su valor bajará 6,1 pesos por litro.

Las bencinas acumulan un alza de 102,7 pesos por litro en las últimas tres semanas. Con incrementos previos de 32,9 pesos el 29 de julio y de 34,8 pesos el 19 de agosto.

El diésel ha tenido un alza aún más relevante en el mismo período, llegando a 214,9 pesos por litro, luego de subir 28,5 pesos a fines de julio y 97,4 a pesos mediados de agosto.

En el mismo documento, la entidad estatal recordó que no fija ni regula los precios de combustibles en el mercado chileno y detalló que se toma en cuenta los precios de importación, los costos propios de esta misma actividad, el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (Mepco) y el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPP).

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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