Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para los amantes de la comida coreana

La gastronomía coreana ha ganado cada vez más espacio en Santiago, con restaurantes que ofrecen desde kimchi y pollo frito hasta ramyeon y carnes preparadas a la parrilla. Entre estas alternativas también existen tenedores libres que permiten disfrutar una experiencia inspirada en la tradicional barbacoa coreana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres probar algo diferente a un buffet convencional, la parrilla coreana puede ser una buena alternativa. En estos restaurantes, los comensales pueden cocinar distintos cortes de carne directamente en la mesa y acompañarlos con preparaciones ilimitadas.

Qué hacer en Santiago: tres opciones de buffet y parrilla en Recoleta

K-Nara

Dirección: Antonia López de Bello 178, Recoleta.

K-Nara es una de las alternativas más conocidas para quienes quieren probar una experiencia de parrilla coreana. El restaurante funciona bajo modalidad de tenedor libre y cuenta con diferentes opciones de buffet ilimitado.

La experiencia permite cocinar distintos cortes de carne en una parrilla ubicada en la mesa. Además, los menús incluyen guarniciones y preparaciones tradicionales de la gastronomía coreana.

Entre las alternativas disponibles se encuentran carnes, panceta, lomo vetado y diferentes acompañamientos. El buffet también incorpora preparaciones como kimchi, pollo frito y tteokbokki, las tradicionales masas de arroz coreanas.

El restaurante cuenta con distintos niveles de menú según las carnes y preparaciones incluidas. Por ello, puede ser una alternativa tanto para quienes quieren conocer la parrilla coreana por primera vez como para los fanáticos de esta gastronomía.

Qué hacer en Santiago: parrilla coreana y preparaciones ilimitadas en Providencia

I Love BBQ

Dirección: Constitución 151, Providencia.

I Love BBQ es otra alternativa para quienes quieren que la comida coreana sea la protagonista de la experiencia. El restaurante ofrece un tenedor libre con parrilla integrada en la mesa y diferentes preparaciones para acompañar las carnes.

Su menú incluye alternativas tradicionales de la gastronomía coreana. Entre ellas se encuentran kimbap, corn dogs, mandu, pollo frito, kimchi, nabo encurtido, arroz y lechuga para preparar ssam.

Además, los visitantes pueden encontrar ramyeon, choclo con queso derretido y postres. La variedad de preparaciones permite combinar la parrilla con algunos de los sabores más conocidos de la cocina coreana.

Su ubicación en el sector de Bellavista permite complementar la visita con otros panoramas gastronómicos y nocturnos de Providencia.

Qué hacer en Santiago: una parrillada coreana sin límite de tiempo

Kingdom BBQ

Dirección: Dardignac 073, Providencia.

Kingdom BBQ ofrece una experiencia centrada en las carnes a la parrilla que los propios visitantes pueden preparar en la mesa. El restaurante funciona como tenedor libre y su propuesta permite repetir las preparaciones sin límite de tiempo.

Entre las opciones disponibles se encuentran panceta de cerdo, lomo de cerdo marinado y otros cortes para cocinar según las preferencias de cada comensal. La experiencia se complementa con banchan, los tradicionales acompañamientos coreanos.

Kimchi, nabo, ramyeon, arroz blanco, maíz con queso y ensaladas forman parte de las alternativas disponibles. El menú también incorpora preparaciones como wantán, rollitos y pollo frito.

Kingdom BBQ se encuentra cerca del sector de Bellavista y puede ser una alternativa para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente en Providencia.

Una experiencia diferente al buffet tradicional

Los tenedores libres no siempre funcionan con grandes estaciones donde los visitantes se sirven directamente sus platos. La parrilla coreana propone una experiencia más participativa, ya que cada mesa puede cocinar las carnes y combinarlas con diferentes acompañamientos.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer nuevos sabores, K-Nara, I Love BBQ y Kingdom BBQ ofrecen tres alternativas de tenedor libre donde la gastronomía coreana y las parrillas son las protagonistas.