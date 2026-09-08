Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con una gran variedad de ensaladas

Los tenedores libres no tienen por qué estar asociados únicamente a carnes, frituras o platos contundentes. En Santiago también existen buffets que incluyen una amplia variedad de ensaladas, verduras y acompañamientos para quienes prefieren opciones más ligeras.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar un tenedor libre sin concentrarte exclusivamente en las preparaciones más pesadas, existen alternativas con estaciones de ensaladas y diferentes ingredientes para combinar. A continuación, conoce tres restaurantes que vale la pena considerar.

Qué hacer en Santiago: diferentes estaciones para combinar en Recoleta

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays es una alternativa para quienes buscan variedad dentro de un mismo buffet. Su propuesta incluye ensaladas y diferentes acompañamientos junto con gastronomía chilena, peruana y china.

El restaurante cuenta con varias estaciones de comida, donde también es posible encontrar platos calientes, carnes, pescados, mariscos y postres. Esto permite que quienes prefieren opciones más ligeras puedan combinar ensaladas con otras preparaciones.

Por ello, puede ser una buena alternativa para grupos con gustos diferentes, especialmente cuando algunos buscan carnes o platos más contundentes y otros prefieren una comida con mayor presencia de verduras y acompañamientos.

Qué hacer en Santiago: una amplia variedad de opciones en Macul

Buffet Imperial

Dirección: Av. Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial destaca por reunir más de 100 preparaciones dentro de su propuesta. Entre sus diferentes estaciones se pueden encontrar ensaladas y acompañamientos, además de sushi, ceviches, carnes, comida china y postres.

La variedad permite que cada visitante arme su propio plato según sus preferencias. Así, es posible comenzar con opciones más ligeras y luego probar otras preparaciones del buffet.

Además, el restaurante permite comer de manera ilimitada durante un periodo de hasta tres horas, por lo que los visitantes pueden recorrer sus distintas estaciones sin apuro.

Qué hacer en Santiago: una alternativa vegetariana en el centro

Green Vitality

Dirección: Teatinos 432, Santiago Centro.

Green Vitality es la alternativa más enfocada en quienes buscan una comida basada en verduras y preparaciones vegetarianas. El restaurante funciona como buffet libre y ofrece distintas alternativas para quienes prefieren una alimentación sin carne.

Su propuesta permite encontrar ensaladas, verduras y otras preparaciones vegetarianas que pueden combinarse durante la visita. Por ello, representa una opción diferente a los tradicionales tenedores libres centrados en carnes o comida internacional.

Ubicado en Santiago Centro, también puede ser una alternativa para quienes trabajan o realizan trámites en el sector y buscan un almuerzo durante el día.

Opciones más ligeras dentro de un tenedor libre

La experiencia de un buffet permite que cada persona elija qué y cuánto comer. Por eso, los restaurantes con una buena presencia de ensaladas y verduras pueden ser una alternativa para quienes quieren disfrutar un tenedor libre con opciones más ligeras.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres combinar ensaladas con otras preparaciones, estos tres restaurantes ofrecen propuestas diferentes en Recoleta, Macul y Santiago Centro.