Príncipe George comenzó nueva etapa escolar en el exclusivo Eton College: Sus padres lo acompañaron 

Un importante hito vivió este martes el príncipe George, segundo en la línea de sucesión al trono británico, quien comenzó una nueva etapa en su formación académica, al ingresar al exclusivo Eton College.

Dicho establecimiento es uno de los colegios privados más prestigiosos del Reino Unido. Asimismo, su padre, el príncipe William, y su tío, el príncipe Harry, en su juventud también estudiaron en esta institución.

De acuerdo a lo consignado por Emol, el joven, de 13 años, se incorporó como interno al Eton College. Previamente estudió en Lambrook, colegio privado al que acuden sus hermanos, la princesa Charlotte (11), y el príncipe Louis (8).

En su primer día, George llegó al establecimiento en compañía de sus padres, William y Kate.

El citado medio indicó que a futuro no se espera una cobertura excesiva respecto a sus actividades en el lugar.

De hecho, hace algunos días, William y Kate enviaron una carta al regulador de prensa IPSO, recordando que se debe respetar la intimidad de su hijo menor de edad. Lo anterior, con el fin de que pueda completar sus estudios “sin intrusión”.

Cabe destacar que el Eton College es exclusivamente masculino y tiene un régimen de internado. En tanto, su matrícula anual se sitúa en torno a las 65.000 libras (cerca de 82 millones de pesos).

Por su parte, George está destinado a convertirse en rey después de su padre, y esta etapa escolar se considera clave en su formación.