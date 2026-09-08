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Viera-Gallo y controversia por el Estrecho de Magallanes: “Es una discusión de barra brava”

El exembajador de Chile en Argentina dijo que “la soberanía chilena del Estrecho nunca ha estado en cuestión. En los hechos nosotros ejercemos la soberanía”.

Patricia Schüller Gamboa
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Viera-Gallo y controversia por el Estrecho de Magallanes: “Es una discusión de barra brava”

El exembajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, calificó como una discusión “de barra brava” la controversia surgida por dichos de autoridades argentinas sobre la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes. Aseguró que el tema “no es relevante” para la política exterior de ese país.

“No creo que este sea un tema relevante para la Argentina, especialmente me refiero al porteño. Evidentemente, que en Ushuaia puede haber una situación distinta porque hay una cierta rivalidad con Punta Arenas. Pero de la política exterior argentina esto no es un tema”, aseguro Viera-Gallo en entrevista con Radio Duna.

Añadió que “no sé por qué en Chile se ha escalado tanto un dicho del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, dicha al pasar en un chat, que después le quitaron el piso. Y en todos los tonos se ha dicho lo que Chile quiere escuchar”.

“La soberanía chilena del Estrecho nunca ha estado en cuestión”

“La soberanía chilena del Estrecho nunca ha estado en cuestión. En los hechos nosotros ejercemos la soberanía”, agregó.

Agregó que “si fuéramos mañana a una disputa en un tribunal, cosa que no va a ocurrir, el juicio está ganado desde ya. Con todas las declaraciones oficiales que han hecho los argentinos. Y obviamente yo excluyo que vaya a haber algún conflicto bélico, entonces, es una discusión como de barra brava, palabras, pero no veo mucha sustancia”.

“Yo llamaría más bien en Chile a poner atención a cuál va a ser el contenido de esa nueva estrategia. No tanto de lo que ya está (en el decreto), que eso ya quedó atrás en la práctica, sino que Ámbito Financiero, el periódico argentino, adelantó algunos capítulos de la nueva estrategia que se da en el marco de un cambio geopolítico en el mundo y en el continente muy profundo. Y ahí, hay muchos temas”, advirtió.

“Algunos pueden tener alguna relación con Chile, pero claro, el foco principal está en cómo el actual gobierno argentino se alinea con el gobierno de Trump en el nuevo juego geopolítico internacional y con el tema que tienen principal, que es Malvinas”, cerró.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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