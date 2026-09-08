Detienen en Austria a tres chilenos por millonarios robos avaluados en más de 200.000 euros

La Policía de Austria detuvo a tres chilenos acusados de haber perpetrado al menos 19 robos en el país europeo. Los sujetos habrían sustraído oro y otros objetos avaluados en más de 200.000 euros.

Según consignó Emol, la Dirección de Policía del estado federado austriaco de Estiria entregó detalles de la situación este martes, en un comunicado publicado en su web oficial.

Al respecto, indicaron que el arresto de los tres hombres de 31, 33 y 36 años se concretó el pasado 20 de marzo. Esto ocurrió “poco antes de su planeada salida hacia Italia”.

Desde la Fiscalía ordenaron la reclusión de los individuos en un centro penitenciario, donde actualmente, y a la espera de sus juicios, permanecen en prisión preventiva.

La policía señaló que “ante la contundencia de las pruebas”, los sujetos “confesaron detalladamente los hechos durante los interrogatorios”.

De acuerdo a la investigación, dos de los hombres comenzaron a mediados de febrero pasado su actividad delictiva en Austria.

En tanto, el tercer cómplice se unió a ellos a principios de marzo, después de llegar al país proveniente de Milán, Italia.

Los acusados utilizaban departamentos turísticos como base de operaciones. Asimismo, se trasladaban hasta los lugares del delito mediante vehículos de alquiler o el transporte público.

Respecto a los objetos robados, parte de las joyas y metales preciosos eran vendidos en comercios de ciudades de Austria e Italia. También, los enviaban a Chile por correo postal.

En el comunicado, la policía mencionó que los sujetos transferían de forma inmediata a sus familiares en Chile el dinero obtenido, a través de empresas internacionales de giro de fondos.