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Canciller Pérez Mackenna ve interpelación como una oportunidad para defender su gestión

El ministro de Relaciones Exteriores dijo, mediante un video, que “esta interpelación es una oportunidad para detallar los avances de la política exterior. Podemos tener visiones diferentes, en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola”.

Patricia Schüller Gamboa
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Canciller Pérez Mackenna ve interpelación como una oportunidad para defender su gestión

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, valoró la interpelación anunciada en su contra. Esto como una oportunidad para detallar los avances de la política exterior del Gobierno.

“Los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar una interpelación contra un ministro de Estado. Y nosotros responderemos debidamente a las preguntas que se nos hagan“, aseguró el canciller a través de un video.

Agregó que “nos hemos presentado 11 veces en el Congreso, precisamente en ese esfuerzo de llevar las relaciones internacionales de Chile coordinadamente con los distintos actores del Estado. Porque nuestra labor forma parte de una política de Estado, y es así como seguiremos trabajando”.

“Esta interpelación es una oportunidad para detallar los avances de la política exterior. Podemos tener visiones diferentes, en muchos temas, pero la defensa de los intereses de Chile ante el mundo debe ser una sola”, añadió.

Finalizó asegurando que “la política exterior es política de Estado, y debe ser un punto de encuentro y no de división”.

Cámara de Diputados aprobó interpelación a canciller Francisco Pérez Mackenna
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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