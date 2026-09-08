Comenzó la postulación al subsidio de arriendo especial para adultos mayores

Este martes comenzaron las postulaciones para el Subsidio de Arriendo para Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Este beneficio permite cubrir hasta un 90 % del valor mensual del arriendo a las personas mayores de 60 años y personas mayores de 18 años con discapacidad. Que estén dentro del 70 % del Registro Social de Hogares (RSH).



La convocatoria de este año estará abierta hasta el 8 de octubre. Se podrá postular a través del sitio web www.minvu.cl (requiere Clave Única). Presencialmente en las oficinas Serviu de todo el país o a través de entidades públicas que mantengan convenio con los Serviu de cada región.



Pensando especialmente en aquellas personas que opten por una postulación presencial en las oficinas Serviu pero que estén imposibilitadas o tengan dificultades para concurrir personalmente, podrán hacerlo a través de una persona representante. Esta deberá presentar un poder simple (no requiere autorización notarial).

El subsidio contempla un monto máximo de 213 UF por beneficiario

El subsidio contempla un monto máximo de 213 UF por beneficiario ($8.706.000 pesos aproximadamente). Permitiendo financiar hasta el 90% del valor mensual del arriendo, para viviendas cuyo valor de arriendo no supere las 11 UF mensuales ($ 450 mil pesos aprox.).

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el límite aumenta a 13 UF mensuales ($531 mil pesos aprox).



Por ejemplo, si una persona beneficiaria destina 8 UF del subsidio para el pago del valor mensual del arriendo, el beneficio le permitiría cofinanciar cerca de 27 meses el pago del arriendo (hasta agotar las 213 UF).



Los recursos consideran beneficiar a 3.270 personas en total: 3.000 subsidios destinados para personas mayores y 270 para personas con discapacidad.