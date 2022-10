Canciller por el TPP-11: “En la coalición de gobierno hay mucha desconfianza”

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, reconoció que dentro de la coalición de Gobierno existen diferencias respecto del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, conocido también como TPP-11.



En declaraciones a Radio Cooperativa, la canciller sostuvo que “como todo tratado de libre comercio, hay cosas que gustan y otras cosas que no gustan. Pero sí, efectivamente es un tema que ha suscitado mucho debate y sería tapar el sol con un dedo señalar que, sobre todo en la coalición de Gobierno, hay mucha desconfianza con el TPP”.



Argumentó que “el debate del TPP ha sido muy fuerte desde los inicios, si se revisa el debate en el Congreso durante el gobierno de la (ex)presidenta Bachelet y durante el del (ex)presidente Piñera, hay un conjunto de temas que suscitan pasiones”.



“Yo entiendo que algunos tienen sustento técnico jurídico y otros no así. Parte de las conversaciones que hubo ayer (martes), en la que estuvo el subsecretario (de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel) Ahumada en Valparaíso, tenían como objeto precisamente ir dilucidando algunos de estos temas”, afirmó la ministra.



Agregó que “en general hay un debate que va más allá del TPP y que también queremos discutir. Hay algunos puntos que nos preocupan y concretamente el que estoy señalando, que es el mecanismo de solución de controversias, que no es solo respecto el TPP”.



“Hay un debate que desde la Subsecretaria de Relaciones Económicas queremos tener y que es un debate a nivel mundial. En la propia la Unión Europea, Nueva Zelanda, Australia y Canadá se ha abierto un debate sobre cómo mejorar los mecanismos de resolución inversionista-Estado”, apuntó.



Urrejola aseveró que “hay muchas críticas respecto a estos arbitrajes, precisamente porque no dan garantías de igualdad de trato. Ahí hay un debate que nosotros estamos siguiendo a nivel mundial y que también queremos tener en Chile”.



Recalcó que “obviamente es necesario buscar mecanismos de solución de controversias respecto de los tratados de libre comercio y el TPP, son fundamentales para dar seguridad al inversionista. Pero de lo que se trata es ponernos al día en lo que ha sido el debate internacional”.



También dijo que “hay muchas críticas respecto de la imparcialidad de los mecanismos de solución actuales, como también hay críticas respecto de que estos mecanismos sean solo para los inversionistas y no para los Estados, que no se utilicen los mecanismos internos para alcanzar justicia, como a través del Poder Judicial”.



AHUMADA: “SE HAN ESTABLECIDO DIFERENTES POLOS”



El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, declaró tras exponer el martes por primera vez ante la Sala del Senado sobre el TPP-11 que lo que “hemos planteado como Gobierno es por qué no ser parte de esa discusión internacional que hoy se está dando; porque nosotros no podemos tratar ser parte de esta discusión estableciendo mecanismos que nos permitan excluirnos de estos capítulos que han sido criticados radicalmente por otros países”.



Añadió que “Australia y Nueva Zelanda están estableciendo críticas bastante importantes frente a estos. En el acuerdo que tienen con la Asean establecieron también ‘side letters’ para excluirse de estos mecanismos de resolución de controversias; entonces, estamos aquí, desde nuestra perspectiva, ante una situación en que o establecemos la inercia de lo que ya se ha venido estableciendo, o tratamos de insertarnos en este debate global con los países que tradicionalmente nos comparamos. Esa es a grandes rasgos la estrategia que estamos tratando de sacar adelante con las ‘side letters’”.



“Efectivamente se han establecido diferentes polos: por un lado, se han sobredimensionado las ventajas comerciales y, por otro, que con este TPP no se van a poder establecer empresas públicas, y evidentemente se van a poder establecer empresas públicas”, agregó.