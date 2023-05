Canciller y encuentro de mandatarios en Brasil: “Fue un diálogo constructivo con un tono muy respetuoso”

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, abordó lo que ha sido la Reunión de Presidentes de América del Sur, convocada por el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde Brasilia, el canciller explicó que, en general, “fue un diálogo constructivo con un tono muy respetuoso y efectivamente fue un intercambio que se realizó en presencia de todos los presidentes, incluyendo al presidente Maduro”.

“Él escuchó con atención, con respeto y al final cuando le tocó intervenir prefirió no dar respuestas a intervenciones personales, sino que más bien hablar en general del tema de Venezuela. Reitero, fue un intercambio muy respetuoso, hecho con un espíritu cordial y de hermandad entre los países asistentes”, indicó.



Consultado por la posibilidad de que se reactive Unasur, sostuvo que “están asistiendo siete países miembros del Mercosur y otros cinco que en este momento, por razones distintas, no son miembros de Mercosur. En consecuencia, la reunión no se centró en Mercosur, sin perjuicio de que se haya mencionado por distintos participantes”.



“Yo creo que hay que aprender de la lección de otros países en el mundo que ensayan procesos de integración. Hay algo que se denomina geometría variable, que se ha utilizado mucho en el caso de la construcción europea, y lo que ha sucedido aquí es que hay países que están obviamente muy comprometidos con Unasur y otros países que en realidad estamos patrocinando otro mecanismo más amplio, yo creo que hay una convergencia de posiciones”, añadió.



El ministro de RREE afirmó que “Chile lo que planteó –y lo dijo el Presidente Boric- fue la necesidad de un foro de concertación de países sudamericanos, un foro de concertación política, y eso está en el ánimo y espíritu también del resto de los gobernantes que participan en esta cumbre, sobre eso no hay ninguna duda, por lo que podríamos dar por establecida la existencia de este foro que lo integran 12 países, 7 de los cuales están en Mercosur y quieren fortalecerlo y otros 5 países que no estamos, pero que nos interesa promover el diálogo a nivel de Sudamérica”.



La cita se convierte en la primera multilateral donde se encontró el Presidente Gabriel Boric con su par de Venezuela, Nicolás Maduro. Respecto a un posible cruce entre ambos, Van Klaveren aseguró que no ocurrió, “no que yo sepa, no descarto que se hayan encontrado en un pasillo y que hayan intercambiado algunas palabras, pero no, no hubo oportunidad porque esta es una cumbre bastante comprimida. En la mañana se escucharon todas las intervenciones de los presidentes y ahora en la tarde va a haber una suerte de retiro. No hay mucho espacio para encuentros bilaterales”.



El secretario de Estado abordó el aumento de delitos cometidos por chilenos en Estados Unidos, según han reporteado las autoridades, y mencionó que “estamos pendientes del tema de la visa Waiver, hay un diálogo permanente con las autoridades norteamericanas, un diálogo constructivo, positivo”.



“Estamos centrados en una acuerdo de ejecución de este acuerdo más general que se adoptó en el año 2013 respecto del visa Waiver. Estamos en sintonía con Estados Unidos y viendo temas muy prácticos de como compartir de mejor manera la información existente a nivel de las policías en Chile con la contraparte en EEUU”, concluyó.