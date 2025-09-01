Captan pelea de “Tachuela Grande” y “Microbio Caluga” en el Teatro Caupolicán: “Perdí la paciencia y le tiré un charchazo”

En una gran polémica se vieron envueltos recientemente los dos famosos payasos chilenos Joaquín Maluenda “Tachuela Grande”, y Sebastián Lillo “Microbio Caluga”, luego de ser captados en una pelea al interior del Teatro Caupolicán.
El incidente, que fue registrado por las cámaras de seguridad del recinto, ocurrió el pasado fin de semana, y en el video se aprecia que Maluenda cruzó un sector de asientos y va a encarar a Lillo, lanzándole un golpe.
En una conversación este lunes con el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, Sebastián se refirió a la pelea y explicó que todo sucedió durante una prueba de sonido.
“Me empecé a correr y ahí empiezan los insultos; que ‘ven acá’, que ‘ahora dímelo en la cara’ (…) Finalmente me pega en la cara. Yo traté de alejarme, pero él me siguió. Fue algo muy feo, no una payasada”, manifestó Lillo.
Luego, comentó que el conflicto tiene relación con una polémica entre las dos familias circenses, y apuntó específicamente a un hecho ocurrido en Argentina.
“Fuimos a participar de un festival de circo en Argentina. Y él (Tachuela Grande) hizo una campaña pidiéndole a todos sus seguidores, porque la votación es online, que no votaran por nosotros (…). Yo solo dije públicamente que él había actuado mal y eso le molestó. Lo mantengo: fue una mala persona al hacer campaña para que no votaran por nosotros”, sostuvo.
En tanto, Maluenda conversó con el mismo programa para entregar su versión, y aseguró que “yo no fui al Caupolicán a pegarle. Fui a ver unos aparatos aéreos. Pero cuando lo vi, recordé que me había insultado públicamente. Perdí la paciencia y le tiré un charchazo. Me arrepiento, porque no debió pasar”.
Asimismo, añadió que “Sebastián para mí es un niño que me tiene que respetar, tengo 73 años. Este muchacho me desafió delante de todos, y sí, me sacó de mis casillas. Pido disculpas, pero él también debe reconocer sus palabras”.
Finalmente, Lillo confirmó que dejó constancia en Carabineros y afirmó que tomará acciones legales. “Tengo amenazas registradas en mi teléfono. No quiero andar con miedo. Esto no puede seguir pasando en el circo”, sentenció.