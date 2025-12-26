Home Nacional "carabinero de franco hiere a delincuente tras sufrir robo en barr..."

Carabinero de franco hiere a delincuente tras sufrir robo en Barrio Meiggs

Un funcionario de Carabineros que se encontraba en calidad de franco hirió a delincuente tras ser víctima de un robo con violencia en la comuna de Santiago.

Según información preliminar, el hecho ocurrió a eso de las 13:50 horas de este viernes en la intersección de calle Unión Latinoamericana con Salvador Sanfuentes, Barrio Meiggs, cuando un funcionario policial se desplazaba a pie en compañía de su pareja.

El funcionario fue abordado sorpresivamente por tres individuos, quienes mediante un fuerte tirón le sustrajeron una cadena de oro que portaba en su cuello.

Los individuos habrían intentado sustraerle otras especies, situación que motivó la reacción inmediata del funcionario, quien hizo uso de su armamento particular debidamente inscrito, efectuando tres disparos dirigidos al individuo que había concretado el robo.

Tras esta situación, los delincuentes huyeron del lugar. Minutos más tarde, alrededor de las 14:10 horas, Carabineros fue alertado por personal del Cesfam N°5, ubicado en calle Rodulfo Phillippi, respecto del ingreso de un individuo con heridas de bala, quien resultó ser uno de los autores del robo.

El sujeto fue detenido en el recinto asistencial, permaneciendo fuera de riesgo vital, siendo identificado como Jesús Cuero Vallecida, de nacionalidad colombiana.

Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
7
