Carabineros confirma muerte de sargento Javier Figueroa, baleado en Puerto Varas

El Hospital de Puerto Montt y Carabineros confirmaron la noche de este jueves el fallecimiento del sargento 2°, Javier Figueroa, quien fue baleado el 11 de marzo durante una fiscalización en Puerto Varas.

El uniformado recibió un disparo en la cabeza y se mantuvo con muerte cerebral y en riesgo vital hasta esta jornada. Se encontraba internado en el Hospital de Puerto Montt.

La confirmación de su deceso se produjo luego que ocurriera un error en la información entregada anteriormente por la Fiscalía.

“Desgraciadamente Javier falleció. Se le ha dado la mejor atención posible que nuestro país le puede entregar a un funcionario o a cualquier persona de nuestro país. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible y se cumplió lo que desgraciadamente se pronosticaba“, manifestó el director del Hospital de Puerto Montt, doctor Ricardo Quezada, consignó T13.

“Decir que lamentamos y las sinceras condolencias a Carabineros y a la familia”, agregó.

El sargento era casado con una funcionaria de Carabineros y deja un hijo de 7 años.