Carabineros desaloja 6 establecimientos educaciones tomados en Santiago Centro

Carabineros desalojó la tarde de este viernes seis establecimientos educacionales de Santiago Centro que estaban tomados por estudiantes desde esta jornada.



Según consignó Emol, los funcionarios policiales ingresaron de forma simultánea al Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, Liceo Manuel Barros Borgoño, Liceo 1° Javiera Carrera, Liceo Isaura Dinator de Guzmán y Liceo Teresa Prats.

Carabineros indicó que “no hubo detenidos, tampoco uso de la fuerza”. “El operativo se realizó de forma pacífica sin registrarse incidentes ni detenidos. Los establecimientos fueron entregados a sus administradores”, informaron.



El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó que “estamos tratando de hacer más difícil el actuar de estos grupos minoritarios, muy pequeños, que tienen financiamiento externo, que tienen apoyo y son utilizados por adultos, proclives a grupos anarquistas de extrema izquierda que constantemente están provocando estos desórdenes. Esto no da para más y por eso vamos a seguir con las medidas”.



“Ayer exigían ser escuchados y recibir un petitorio. En paralelo que lanzaban panfletos con mi cara, con una pistola en la cabeza y una bala saliendo por el otro lado. Así no se dialoga. Pero con todo, aunque no hubieran hecho eso y yo supuestamente no los recibo, eso no justifica los hechos de violencia que se vivieron acá”, sostuvo, consignó Emol.



Añadió que la “institucionalidad tiene que funcionar”, haciendo un llamado “al gobierno, que tiene que hacer su trabajo”.

“Vamos a restablecer el orden, vamos a dialogar con todo el que quiera dialogar. Pero no voy a tolerar estos actos de violencia, no me voy a dejar amedrentar por las amenazas. Y vamos a trabajar conjuntamente con las comunidades, para que la comunidad escolar mayoritaria recupere el control de los establecimientos”, concluyó.