Carabineros desplegará 1.386 efectivos en todo el país para un Verano Seguro

En el marco del Plan Verano Seguro 2025-2026, Carabineros anunció que desplegará 1.386 efectivos desde Arica a Magallanes, con el fin de reforzar el trabajo preventivo y la seguridad de las personas.



El anuncio se realizó en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, donde se dio a conocer la planificación estratégica por parte del ministro de Seguridad Pública (s) Fabián Collado, y el general director Marcelo Araya.



En este contexto, el general Araya explicó que esta planificación se desarrollará en dos fases:



– La primera desde el 28.12.2025 al 28.01.2026, que contará con 587 carabineros.



– La segunda desde el 28.01.2026 al 28.02.2026, que contará con 789 Carabineros.



Los carabineros que se destinarán a lo largo del país corresponden a personal que se encuentra en proceso de perfeccionamiento y especialización, por lo que el despliegue no afectará las dotaciones de las unidades territoriales.

