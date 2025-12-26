Home Nacional "carabineros desplegará 1.386 efectivos en todo el país para un ve..."

Carabineros desplegará 1.386 efectivos en todo el país para un Verano Seguro

Los carabineros que se destinarán a lo largo del país corresponden a personal que se encuentra en proceso de perfeccionamiento y especialización, por lo que el despliegue no afectará las dotaciones de las unidades territoriales.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Carabineros desplegará 1.386 efectivos en todo el país para un Verano Seguro

En el marco del Plan Verano Seguro 2025-2026, Carabineros anunció que desplegará 1.386 efectivos desde Arica a Magallanes, con el fin de reforzar el trabajo preventivo y la seguridad de las personas.

El anuncio se realizó en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, donde se dio a conocer la planificación estratégica por parte del ministro de Seguridad Pública (s) Fabián Collado, y el general director Marcelo Araya.

En este contexto, el general Araya explicó que esta planificación se desarrollará en dos fases:

– La primera desde el 28.12.2025 al 28.01.2026, que contará con 587 carabineros.

– La segunda desde el 28.01.2026 al 28.02.2026, que contará con 789 Carabineros.

Los carabineros que se destinarán a lo largo del país corresponden a personal que se encuentra en proceso de perfeccionamiento y especialización, por lo que el despliegue no afectará las dotaciones de las unidades territoriales.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Monckeberg y declaración del PC: Es “una amenaza...

El exministro, en entrevista con Radio Cooperativa, fue consultado respecto a las declaraciones del presidente republicano, el senador electo Arturo Squella, quien anticipó -tras el pronunciamiento del Comité Central del PC- que sabrán “a quién responsabilizar si se ven en las calles encapuchados y barricadas” durante los próximos años.

Leer mas
DATO ÚTIL
Regalo de Navidad fallado: qué hacer y cuáles son tus ...

¿Tu regalo de Navidad salió fallado? Revisa qué hacer, cuáles son tus derechos como consumidor, cómo funciona la garantía legal y la garantía extendida.

Leer mas
Internacional
Zelenski anunció que se reunirá con Trump el domingo e...

El presidente de Ucrania señaló que se abordará el contenido del nuevo borrador, incluidas las garantías de seguridad y asuntos económicos, según recogió la agencia de noticias Ukrinform.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/