Carabineros llama a retiro a jefe de Labocar por robo del fin de semana

El insólito robo que afectó el fin de semana al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), ubicado en la comuna de Santiago, provocó que este lunes la institución decidiera la salida del jefe de dicha unidad.



En un breve comunicado, Carabineros informó que “ha llamado a retiro al coronel Roberto Saravia Velásquez, jefe de la citada repartición, por su responsabilidad de mando en los hechos”.



“Esta medida responde al firme compromiso de la institución con la transparencia, la responsabilidad y el estricto apego a la disciplina que rige nuestro quehacer”, continúa el texto.



“Carabineros de Chile reitera a la ciudadanía que se continuará trabajando con profesionalismo y dedicación en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, fortaleciendo la confianza y cercanía con la comunidad”, finaliza la declaración.



De acuerdo con los primeros antecedentes que se manejan, un grupo de delincuentes realizó un forado desde un local de Vicuña Mackenna y desde este lugar ingresaron a la parte trasera del Labocar, ubicado en calle Santa Elena, burlando todas las medidas de seguridad.



El general Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, entregó detalles del robo, subrayando la gravedad del hecho y descartando preliminarmente la sustracción de armas de fuego.



Personal que trabaja pudo determinar que las dependencias fueron vulneradas por terceros a través de un forado, lo cual de inmediato alertó al personal de laboratorio y a personal especializado”, explicó el oficial.



Velasco precisó que los delincuentes lograron ingresar a través de dos accesos: uno abierto en un local comercial abandonado y otro en la muralla del recinto policial. Una vez detectada la situación, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó a Carabineros continuar con las pericias y la investigación.



“De inmediato, OS9 con otros servicios especializados se encuentran abocados a realizar distintas diligencias relacionadas con la ubicación de los responsables”, indicó.