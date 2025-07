Carla Ballero entregó detalles sobre la grave neumonía que la tuvo hospitalizada: “Me di cuenta que me estaba muriendo”

Un íntimo testimonio compartió Carla Ballero en la reciente edición del programa de TV+, “Sígueme”, espacio del cual se mantuvo alejada durante más de 60 días, debido a una neumonía neumocócica grave.

Ballero, panelista del programa, entregó detalles acerca del proceso que enfrentó en las últimas semanas, lidiando con este delicado problema respiratorio que la tuvo al borde de la muerte.

“Físicamente volví a estar mucho mejor que cuando me fui de acá. Estaba súper desnutrida… me dijeron que por eso estuve a punto de morir, porque soy muy joven como para terminar así”, manifestó la ex “Morande con compañia”.

La comunicadora admitió que antes de ser hospitalizada, se estaba sintiendo “muy cansada, sobrepasada y sin fuerzas para hacer nada”, y añadió que “un día me vi en el monitor y me di cuenta que estaba muy delgada… pero seguía como en piloto automático”.

Posteriormente, relató su experiencia en la UCI y recordó una dramática situación que vivió. “Yo llegué a urgencias y ya no podía respirar. Me caía al caminar. Me dijeron ‘estás grave’, y ahí me di cuenta de que me estaba muriendo”, expresó.

Respecto a cuando tuvo que ser intubada, señaló que “no me pudieron dormir. Estaba despierta mientras me preparaban, y ellos pensaban que yo ya estaba sedada. Sentía todo, estaba consciente. Fue como estar viva-muerta”.

“Yo gritaba sin voz. Y luchaba con los ojos para que se dieran cuenta que estaba despierta”, sostuvo.

Ballero, en medio de su recuperación, tuvo que ser internada por segunda ocasión, esta vez por un derrame pleural. En relación a ese momento, contó que “sentía que me estaban llenando de agua. No encontraba ninguna posición que no me doliera, gritaba de dolor. Y otra vez: urgencia, drenajes, tubos en los pulmones. Pero esta vez me entregué… confié en mis doctores”.

“Me dio miedo morir sin haber disfrutado la vida”, admitió, agregando que “me di cuenta que no había disfrutado la vida. Que me podía ir sin haberme ocupado de mí, de quererme, de priorizarme”.

En tanto, a modo de reflexión, planteó que “sigo siendo la misma, pero con otras prioridades. Estoy más lenta, más reflexiva. Me cuesta recibir cariño, me pone nerviosa. Pero tengo que aprender a aceptarlo, a vivir desde el amor y no desde el caos (…). Me puse en el límite por no cuidarme. La vida es corta, hay que vivirla de verdad. Y yo volví para hacerlo distinto”.