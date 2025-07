Carmona: Liderazgo de Jara “va a representar a lo menos a ocho partidos, y ojalá a muchos más”

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, descartó una posible suspensión de la militancia de la candidata Jeannette Jara.



En conversación con Radio ADN, Carmona señaló que “el debate que se ha abierto es un debate que alguien adelantó (…) un poquito de especulación y lo que precisó Jeannette Jara el día de ayer (…) no está planteado el tema de que Jeannette Jara deje la militancia del PC”.



“Aquí no existen renuncias posibles, eso es lo primero que hay que despejar. Más allá de cualquier deseo, hay un tema de legalidad mediante: ella está inscrita como candidata a la primaria a nombre de nuestro partido”, afirmó.



Junto con ello, aseguró que “la posibilidad de llegar a sectores más allá de la incidencia de los comunistas no requiere que deje su vida militante. Se trata de cómo nosotros, que somos el partido de la presidencia de Jeannette, creamos todas las condiciones para que cumpla la misión que le encomendó la consulta ciudadana”.



“Su liderazgo va a representar a lo menos a ocho partidos, y ojalá a muchos más”, subrayó.



Asimismo, el timonel del PC sostuvo que “la realidad va a demostrar que es absolutamente posible” que Jara “ejerza un liderazgo con expectativas de todos los sectores. Va a cumplir ese rol, va a acoger a quienes la respalden, los va a representar, y podrá hacerlo con la máxima eficacia en la tarea que se le encomendó: ganar la próxima elección presidencial”.