Carter se abrió a Estado de Excepción tras ataque a carabinero de franco

Un carabinero de civil fue apuñalado este jueves durante un asalto en La Florida. Se trata del segundo ataque que sufre personal policial en la comuna en menos de 24 horas, ya que este miércoles un enfrentamiento a balazos en General Arriagada terminó con tres efectivos heridos de bala y un delincuente abatido.



Ante estos hechos de violencia, el alcalde Rodolfo Carter se abrió a respaldar un Estado de Excepción en algunos sectores de la Región Metropolitana.



“Algo raro está pasando en Santiago. Es algo brutal que nos estemos acostumbrando a esto, llamar a una reflexión mucho más profunda a la autoridad de turno, que es el Gobierno legítimamente elegido por todos los chilenos, a no caer en la caricatura o en la ridiculización”, indicó el jefe comunal.



Carter subrayó que “es un hecho concreto que todos los días tenemos funcionarios policiales de uniforme, o de civil, heridos gravemente o derechamente muertos como ocurrió la semana pasada”.



“A mí no me gustan los Estados de Excepción, creo que una democracia no debe tenerlos. Pero también creo que una democracia tiene herramientas para cuidar a sus ciudadanos cuando las condiciones cambian. Y hoy día, estamos en una situación absolutamente anormal”, indicó.



Pidió “que el Gobierno de verdad -como ha dicho la ministra Tohá- está dispuesto a usar todas las herramientas, que no lo diga, que las use. En forma regulada, restringida. (…) Que nos digan qué proponen, le vamos a colaborar al Gobierno si hay una decisión, por ejemplo, controlando el tránsito, que es lo que ocurrió el otro día con el carabinero Palma. Es distinto que hubieran patrullas mixtas que pudieran colaborar en el control de tránsito”.



Aseveró que “sería bien distinto si todas las estaciones de Metro, las principales estaciones de Transantiago, tuvieran colaboración de los militares. Y pudiéramos darle oportunidad a los carabineros de enfrentar el delito más violento, en los sectores más complejos”.



“Con buena voluntad, con imaginación, podemos utilizar a las Fuerzas Armadas restringidamente, protegiendo nuestras libertades democráticas, pero sobre todo terminando con esta larga lista de carabineros heridos y muertos”, remarcó.



Sobre el carabinero apuñalado, Carter informó que está “fuera de peligro” y valoró el rápido accionar de Seguridad Municipal.



Por otro lado, el alcalde anunció una intervención barrial: “Nos vamos a juntar -nos han pedido reserva máxima los dirigentes del territorio- para entrar con 600 millones de pesos municipales, aprobados por todos los concejales desde la UDI al PC, para mejorar el barrio”.



EMPLAZAMIENTOS AL GOBIERNO



Además, el alcalde aprovechó de enviar una serie de mensajes al Gobierno. “El Presidente nos comunicó desde el norte que él creía que había que terminar con el oportunismo. Las palabras oportunistas son duras, especialmente por alguien que tienen que borrar los tuits todos los días”, sostuvo.



“Preferiría bajar los decibeles, tenemos diferencias políticas, las vamos a seguir teniendo mañana, pero si hay una decisión del Gobierno de implementar medidas que nos protejan a todos, les vamos a colaborar entre todos. Pero tenemos que pasar de los dichos a los hechos”, agregó.



Consultado sobre qué ocurriría si su comuna queda fuera del Plan Calle sin Violencia, la autoridad municipal respondió: “Yo soy ‘redisciplinado’, si La Florida no califica, no califica. Pero que nos digan cómo se evalúa, con plena transparencia”.



Luego emplazó a la ministra del Interior, Carolina Tohá: “No tenemos ni por qué ser amigos. Yo tengo la mejor opinión humana de la ministra Tohá por su biografía, por su historia de dolor. Pero ella es la responsable de la seguridad pública, y lo que uno esperaría, es que cuando ocurren hechos tan graves como los que ocurrieron aquí, hace tres semanas atrás o ayer, con tres carabineros heridos, lo menos que uno debería hacer como ministra del Interior es llamar a la autoridad democrática del sector y decir cómo trabajamos juntos”.



Sobre el proyecto de Reglamento de Uso de la Fuerza, Carter indicó que “es una discusión que está radicada en el Congreso. Yo creo que hubiese bastado con la racionalidad, porque eso ilumina toda la interpretación de la RUF”



Pero a propósito del tema, catalogó de “preocupante” que “en los últimos días del Gobierno anterior, respecto al cual se puede tener una mala opinión -yo no vengo a defender al presidente Piñera- (…) en enero de 2022 se aprobó una ley de control de armas que permitía, por ejemplo, castigar a aquellos que usan armas hechizas y las transforman en armas de fuego. Eso quedó esperando el reglamento que le daba operatividad”.



“En marzo asume el nuevo Gobierno, paso todo el 2022, no se hizo el reglamento y recién se presentó en diciembre del año pasado, nueve meses se demoraron, y ahora en marzo lo vuelven a retirar de Contraloría”, acusó.



Lamentó que por ello “en términos prácticos, si hoy día un fiscal se encuentra con un delincuente con un arma hechiza, no lo puede castigar porque no tiene el reglamento”.