Caso Cathy Barriga: PDI incauta material informático en la Municipalidad de Maipú

La Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con la Fiscalía Oriente, se encuentran incautando equipos tecnológicos y material informático en las dependencias de la Municipalidad de Maipú como parte de la investigación del caso que involucra a la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.



La Fiscalía Oriente señaló que la entidad comunal accedió de forma voluntaria a la entrega del material que le fue solicitado.



Las diligencias se encuentran siendo realizadas por la Brigada Anticorrupción (Briac) de la PDI y lideradas por la fiscal Constanza Encina.



El procedimiento se realiza en el marco de las investigaciones por eventual fraude al fisco de la exalcaldesa Cathy Barriga.



Previamente, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió reasignar la causa y sostuvo que “se observan millonarios montos en gastos insuficientemente acreditados, incumplimiento de normas de no fragmentación en adquisiciones, compras por trato directo, pagos de honorarios por servicios cuya ejecución no se ha podido comprobar, pagos de horas extraordinarias improcedentes, entre otros”.



“Atendida la gravedad y complejidad de los hechos investigados, se estima conveniente que la dirección de la misma, el ejercicio de la acción penal, y la protección a víctimas y testigos, esté a cargo de un fiscal regional”, agregó el oficio de Valencia.