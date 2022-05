Caso Karina Oliva: indagatoria revela empresas “fantasmas” en rendición de gastos

Una investigación periodística realizada por T13 reveló, en el caso de presunto fraude electoral en la rendición de gastos electorales por parte de la excandidata a gobernadora por la Región Metropolitana Karina Oliva, la existencia de empresas proveedoras que no existen físicamente y otras que fueron creadas solo con este objetivo.



La exmilitante del Partido Comunes está siendo investigada por la Fiscalía, luego que otro reportaje, de Ciper Chile, diera cuenta de la millonaria rendición de cuentas de Oliva, donde otros siete exmilitantes emitieron boletas por un total de $137 millones por conceptos de asesorías.



Según la investigación de T13, algunas facturas fueron pagadas con dinero fiscal a empresas que solo existen en el papel y que fueron creadas durante 2021, en el marco de la campaña electoral de Oliva.



Aunque dichas empresas contaban con direcciones, no tenían oficinas y tampoco se pudo ubicar a los representantes de dichas firmas. Esta situación impide la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) e incumple con lo que exige la ley.



Una de estas empresas es Eventos y Publicidad Marcelo Riffo, que facturó un total de $184 millones por distintos servicios como transporte, el polémico “desayuno feminista” y propaganda electoral.



El reportaje dio a conocer las declaraciones de funcionarios del Servicio Electoral a la Fiscalía. Uno de los auditores del Servel señaló que “en este punto quiero indicar que nuestra revisión es formal, porque no podemos saber si el servicio se prestó o no se prestó, y tampoco si el precio del servicio era de acuerdo al mercado o no”.



Se agregó que “Oliva tuvo alrededor de 1 millón de pesos de aportes privados y fue a consumir cerca de 300 millones, en la segunda vuelta fue lo mismo, tuvo aportes privados cercanos a los 970 mil o un millón de pesos y consumió cercano a los 300 millones nuevamente, considerando que en segunda vuelta el periodo de campaña son 20 o 25 días”.



“Me llama la atención que hubo la misma forma de operar en ambas elecciones, muy poco aporte privado, mucha solicitud de reembolso tanto por facturas pendientes de pago como por mandato de BancoEstado, y cifras similares, siendo que la segunda votación es de un mes y la primera de tres meses, sumando a que se repetían proveedores en ambas vueltas por servicios con montos elevados”, añadió.