Cata Pulido criticó fuertemente a La Red: “Tienen la embarrada hace rato”

Durante el capítulo de “Las Indomables” del miércoles, Cata Pulido se refirió a la compleja situación que envuelve a La Red. El canal ha perdido a varios de sus rostros debido a la crisis financiera a la que hace frente, por ello, la exfigura del canal lanzó fuertes críticas en contra de su antigua casa televisiva.

Cuando Humberto Boellert, panelista del espacio, le consultó a Pulido sobre el tiempo que lleva en el mundo laboral, la actriz aseguró que en el único lugar donde tuvo contrato fue en el citado canal.

“Nunca he tenido un contrato de trabajo, nunca he sido legalmente trabajadora, nunca he tenido algo formal, como por ejemplo, tantos meses de trabajo y las tres semanas de vacaciones que te dan en cualquier trabajo, no”, comenzó diciendo.

“Tengo trabajos informales, excepto, en La Red, que no me tomé, en los cuatro años que estuve, ningún put.. día de vacaciones, porque me pasé reemplazando siempre y más encima después estaban alegando los hue… Pero la jueza les dijo ‘calladitos, paguen lo que deben y váyanse para la casa’”, agregó la actriz.

Asimismo, Pulido señaló como responsable de la situación a la decisión de cambiar la línea editorial de la casa televisiva. “Tienen la embarrada hace rato, ahí empezó a cambiar un poquito la línea editorial del canal, yo diría que justamente en esa época, bueno, 18 de octubre”, señaló.

“Yo fui despedida un 20 de julio, por ahí, y el 18 de octubre empezó a cambiar drásticamente todo. Se acabaron los programas de entretención y empezaron con esta politiquería barata, mentirosa, falaz, asquerosa, cínica y bien ordinaria”, añadió.

Para cerrar su descargo, la expanelista de “Intrusos” calificó algunos programas del canal como “ordinarios”: “Ahí fue que empezaron ‘Las Gansas’, estos picantes mostrando no sé qué cosa, se volvió ya la hue.. más rota y ordinaria del mundo, qué pena, yo le tenía mucho cariño a ese canal”, cerró.