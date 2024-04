Céline Dion se refiere a su complejo estado de salud: “Moralmente no es fácil vivir el día a día”

La cantante canadiense, Céline Dion, volvió a la escena mediática al aparecer en la portada de mayo de Vogue Francia, con una sesión de fotos y una extensa entrevista en la que se refirió a su estado de salud, a más de un año de haber revelado que padece el síndrome de la persona rígida.

Esta rara enfermedad, la cual afecta al sistema nervioso central, y que provoca rigidez muscular y espasmos, obligó a que la artista suspendiera la gira que tenía programada, retirándose temporalmente de los escenarios.

Bajo este contexto, en su conversación con Vogue Francia, Dion manifestó acerca de su estado actual que “estoy bien, pero es un gran trabajo. Me tomo las cosas día por día”.

“No le gané a esta enfermedad, ella está adentro mío y siempre lo estará. Espero que podamos encontrar un milagro, una forma de curarla a través de investigaciones científicas, pero por ahora debo aprender a vivir con ella. Así que esta soy yo, ahora con el síndrome de la persona rígida”, comentó.

Además, respecto al tratamiento que sigue, detalló que “cinco días a la semana hago terapia física, atlética y vocal. Trabajo en los dedos de mis pies, mis rodillas, mis pantorrillas, mis dedos de las manos, mi canto, mi voz”.

“Tengo que aprender a vivir con esto y dejar de cuestionarme a mí misma. Porque cuando empezó esta situación, yo me preguntaba: ‘¿por qué a mí?, ¿cómo es que pasó esto?, ¿qué hice?, ¿acaso es mi culpa?’”, señaló.

Asimismo, reconoció que optó por “poner todo el empeño en cuerpo y alma, desde la cabeza a los pies, para trabajar junto a mi equipo médico”, y a la vez, mencionó que “quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es ver nuevamente la torre Eiffel! Tengo una gran fortaleza en mi interior, y sé que nada podrá detenerme”.

En torno a la opción de volver a cantar en un escenario, expresó que “no lo puedo responder. Por como están dadas las cosas, no puedo decirte algo así como ‘me presentaré en cuatro meses’, porque no lo sé. Mi cuerpo será el que me diga eso”.

“Pero por otra parte, no quiero esperar. Moralmente no es fácil vivir el día a día. Trabajo muy duro y mañana será más difícil aún. Pero hay una cosa que no se detiene, y esa es mi voluntad, mi pasión, mis sueños y mi determinación”, sentenció.