Cerrillos: detenido por VIF dispara dentro de comisaría tras arrebatarle arma a carabinero

Los efectivos policiales trasladaron al aprehendido hasta la 34º Comisaría de Vista Alegre y lo condujeron al sector de los calabozos. En ese momento se produjo el ataque.

Eduardo Córdova
Cerrillos: detenido por VIF dispara dentro de comisaría tras arrebatarle arma a carabinero

Un hombre detenido por violencia intrafamiliar protagonizó un grave incidente al interior de una comisaría de Cerrillos, luego de efectuar disparos tras arrebatar el arma de fuego a un funcionario de Carabineros mientras era trasladado a los calabozos.

Durante el procedimiento también intentó iniciar un incendio dentro de la unidad policial.

El mayor Carlos Espinoza, jefe operativo nocturno, explicó que el imputado tiene 21 años y es de nacionalidad colombiana.

Detenido disparó dentro de una comisaría tras arrebatar un arma a Carabineros

El sujeto había sido detenido inicialmente por un caso de violencia intrafamiliar y mantenía una orden de detención vigente por un robo con intimidación.

Los efectivos policiales trasladaron al aprehendido hasta la 34º Comisaría de Vista Alegre y lo condujeron al sector de los calabozos. En ese momento se produjo el ataque.

Según detalló Espinoza, “se abalanzó sobre el personal policial y desarrolló una fuerza bastante desmedida debido al consumo de drogas, logrando enfrentarse a tres funcionarios de Carabineros y arrebatar el arma de servicio a uno de ellos”.

Ante la agresión, todos los uniformados presentes acudieron a apoyar la reducción del sujeto, logrando finalmente inmovilizarlo. Antes de ser controlado, el imputado alcanzó a percutar dos disparos en dirección al piso de la comisaría.

El jefe policial agregó que el individuo también intentó provocar un incendio al interior del recinto. Esto ocurrió luego de tomar un encendedor que se encontraba sobre un mesón e “intentó también provocar fuego al interior del servicio de guardia”.

El sujeto fue nuevamente detenido y será denunciado ante el Ministerio Público por diversos delitos. Entre ellos figuran maltrato de obra a Carabineros, homicidio frustrado contra carabinero de servicio, sustracción de armamento fiscal e intento de incendio.

Tanto el detenido como tres funcionarios policiales resultaron con lesiones durante el procedimiento de reducción.

No se registraron personas heridas por impacto balístico. La Fiscalía instruyó diligencias a cargo del OS9, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros y el Departamento de Asuntos Internos para esclarecer lo ocurrido.

Source Texto: La Nación
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
