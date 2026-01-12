Chile condena represión y violaciones a los derechos humanos durante protestas en Irán 

El Gobierno de Chile condenó este lunes la represión y las violaciones a los derechos humanos registradas en Irán, durante las masivas protestas que se desarrollan en el país desde fines del pasado mes de diciembre.

Diferentes organizaciones informaron que cientos de manifestantes han perdido la vida durante las protestas.

Por ejemplo, de acuerdo a Iran Human Rights, al menos 648 personas fallecieron en las movilizaciones, y aseguraron que entre las víctimas fatales hay nueve menores de edad.

Bajo este contexto, el Gobierno de nuestro país se pronunció en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, para cuestionar el actuar del régimen iraní.

“El Gobierno de Chile expresa su enérgica condena por la violenta represión y violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Irán en respuesta a las manifestaciones que se desarrollan en ese país, en rechazo a la falta de libertad política, las malas condiciones económicas y la limitación de derechos”, manifestó Cancilleria en el comunicado.

Asimismo, indicaron que “dicho actuar ha terminado con la vida de cientos de personas, además de detenciones masivas arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y una represión sistemática que refleja una política estatal de violencia contra la disidencia pacífica”.

El Gobierno hizo un “llamado urgente a la comunidad internacional para que actúe con determinación en defensa de la vida y el respeto pleno a los derechos humanos, en especial de las mujeres y niñas, para que se eliminen leyes y prácticas discriminatorias y de violencia, que atentan contra su dignidad, libertad y desarrollo”.

También, expresó “su solidaridad con las familias de las víctimas y todas las personas afectadas”.

“Conforme con su convicción del respeto del derecho internacional humanitario, Chile aboga por un diálogo inclusivo y constructivo, e insiste en la urgente necesidad de detener cualquier forma de violencia y maltrato hacia los ciudadanos”, concluyó.