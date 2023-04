Chile Vamos presentó su propuesta de reforma previsional al Gobierno

Chile Vamos entregó al Gobierno su propia propuesta de reforma previsional, que está compuesta por siete ejes temáticos.



Los jefes de bancada Frank Sauerbaum (RN), Guillermo Ramírez (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli) presentaron este martes el documento a la ministra del trabajo, Jeanette Jara.



Los parlamentarios sostuvieron que con esta acción “reiteramos nuestro compromiso para llevar adelante una reforma previsional que, junto con incrementar las actuales y futuras pensiones, incentive el trabajo formal, resguarde los ahorros individuales y las finanzas públicas, y sea capaz de reflejar el sentir mayoritario expresado por los chilenos, como son la propiedad sobre los fondos, la heredabilidad de estos, la solidaridad con recursos del Estado y la libertad de elección en la administración”.



La propuesta entregada aborda siete puntos que son, que la cotización adicional de 6% se entregue de forma íntegra en la cuentas de capitalización individual; que los trabajadores seas dueños de sus ahorros previsionales y cotizaciones; que gestores de pensiones privados y públicos puedan competir en igualdad de condiciones; fortalecer la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentando el monto entregado hasta llegar a 250.000; que el Servicio de Impuestos Internos (SII) realice labores de cobranza de cotizaciones no pagadas; que se comience a impartir una educación previsional y que se incentive la formalidad laboral.



Al respecto, Sauerbaum (RN) precisó que “creemos que todos tenemos que ceder. Pero lo que quiero dejar claro es que, así como hubo un acuerdo constitucional, los partidos políticos tenemos que comprometernos a que haya una reforma previsional lo antes posible para dar una mejor pensión actual y futura a los jubilados y para eso nos hemos demorado todos estos meses en poder convencer a todos los sectores de que hay que sentarse en la mesa y poder comprometernos con los chilenos a tener una buena reforma provisional”.



En tanto, Ramírez (UDI) manifestó que la propuesta entregada “sustentable en el tiempo, no va a quebrar el sistema que aumenta las pensiones de inmediato y muy importante para nosotros es que resguarda la propiedad de los fondos”.



“Los fondos serán de los trabajadores, serán heredables, el trabajador podrá elegir quién se los administra y eso es algo que el proyecto de gobierno no tiene, y creemos que es importante ya a sentarnos en la mesa a discutirlo”, agregó.



Asimismo, Undurraga (Evópoli) detalló que “nuestra propuesta cuenta con el favoritismo de la gente. No hay duda que tenemos que mejorar la pensión de todos los chilenos, pero respetando el ahorro individual y la propiedad de los fondos. Por nuestra parte, van a estar los votos para lograr un buen acuerdo que vaya en la línea de subir las pensiones de los trabajadores fortaleciendo la Pensión Garantizada Universal y aumentando el ahorro individual”.