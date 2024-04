Chile Vamos valoró gesto de Peñaloza que no irá a la reelección en Las Condes

Luego que la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI) anunciara que no se repostulará a la alcaldía de Las Condes, los partidos de Chile Vamos, a través de sus presidentes, agradecieron el gesto de la jefa comunal.



Uno de los motivos para tomar la decisión fue la irrupción de la exministra de Educación, Marcela Cubillos, (indep.-exUDI) para competir por Las Condes.



Al respecto, el presidente de la UDI, Javier Macaya, sostuvo que “la oposición hoy tiene el deber moral de ofrecerle una alternativa de unidad a Chile. Esa alternativa de unidad para el país es imposible de lograr si no tenemos gestos como el que acaba de hacer el día de hoy Daniela Peñaloza”.



“Confluir en un solo nombre de la oposición en las negociaciones municipales ante la realización de primarias, está siendo muy complejo. Por eso, lo que hace hoy día Daniela Peñaloza es demostrarle a Chile y sobre todo a los partidos y movimientos de oposición de que se puede hacer sacrificios personales en pos de la unidad”, indicó.



“Ella está anteponiendo un interés colectivo y eso con la presencia de los partidos de Chile Vamos también refleja que nuestro llamado es un grito desesperado por hacer un esfuerzo excepcional, como nunca antes”, agregó.



“Nunca antes habíamos tenido una negociación municipal con tantos partidos, con tanta diversidad de actores, y se requiere ir con un solo candidato, sobre todo en aquellas comunas que hoy día están gobernadas por la izquierda”, explicó.



La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, manifestó que “está protegiendo el proyecto colectivo de Chile Vamos. Eso merece nuestro reconocimiento y agradecimiento. Es una decisión difícil y la valoramos”.



Rodrigo Galilea, timonel de Renovación Nacional, señaló que “el hecho de que ella hoy haya decidido no repostular para justamente dar las mejores condiciones de unidad del sector político, para que la centro derecha de este país efectivamente se coordine, muestre sus mejores caras, sin dejar por ello de aportar, es algo que la honra”.