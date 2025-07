Ciedess: Multifondos suben y el C y D anotan su mejor desempeño semestral desde 2019

Todos los multifondos registraron resultados positivos en junio, destacando especialmente los de mayor riesgo, según el último boletín de Ciedess.



Los fondos A y B, los más expuestos a renta variable, obtuvieron retornos reales de 3,10% y 2,60% respectivamente, marcando su mayor rentabilidad mensual desde febrero de 2024.



El desempeño se atribuye principalmente al buen resultado de las inversiones en instrumentos de renta variable, con alzas en los principales índices internacionales, aunque atenuadas por una leve baja del dólar. A nivel local, el IPSA mostró un avance que también contribuyó a los rendimientos.



En el mismo período, el fondo de riesgo moderado (tipo C) creció un 2,20%, mientras que los fondos más conservadores obtuvieron retornos de 1,85% (tipo D) y 1,49% (tipo E).



Las ganancias en estos últimos se explican por la apreciación de títulos de deuda local y renta fija internacional. Destacó el aumento del índice Legatruu (1,60% en pesos) y una caída en las tasas de los instrumentos de renta fija de mediano plazo, lo que generó ganancias de capital.



A nivel global, la incertidumbre marcada por el conflicto en Medio Oriente y las tensiones comerciales entre EEUU y China fue contrarrestada por políticas monetarias más expansivas en Europa, incluido un nuevo recorte del BCE, y señales de avance en acuerdos arancelarios. En China, el dinamismo estuvo vinculado tanto a dichas negociaciones como al impulso de la inteligencia artificial.



En el acumulado del primer semestre de 2025, todos los fondos cerraron con cifras reales positivas:



-Fondos A y B: +4,33% y +4,16%.



-Fondo C: +4,83%.



-Fondos D y E: +4,61% y +3,74%.



Ciedess subrayó que, para los fondos C y D, se trata del mejor desempeño semestral desde 2019. El semestre estuvo marcado por una elevada volatilidad, provocada por factores geopolíticos, cambios en las expectativas sobre recortes de tasas por parte de la Fed, y el entusiasmo en torno a desarrollos en inteligencia artificial.



En cuanto a Europa, se observó un repunte en indicadores económicos y expectativas de un posible fin del conflicto en Ucrania. En el contexto nacional, pese a recientes bajas del IPSA, se alcanzaron niveles históricos en mayo, cercanos a los 8.500 puntos, apoyados por cifras económicas mejores de lo esperado, avances en materia previsional, el precio del cobre al alza y una mejora en el riesgo país.