Claudia Cardinale, ícono del cine italiano, murió a los 87 años

La actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, falleció este martes a los 87 años en la región de Isla de Francia, cerca de la capital parisina, según informaron medios franceses.

Cardinale, nacida en Túnez en 1938 y con nacionalidad italiana, fue considerada como una de las grandes actrices del cine europeo, desarrollando su carrera junto a directores de la talla de Sergio Leone, Mario Monicelli, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Richard Brooks, Franco Zeffirelli o Federico Fellini.

Participó en títulos legendarios como El gatopardo, Ocho y medio, La pantera rosa, La amante de Mussolini o Las petroleras junto a Brigitte Bardot. Su debut fue en 1958 junto al actor Omar Sharif en la cinta Goha. Fue la película Rufufú, protagonizada por Vittorio Gassman, la que le dio renombre en Hollywood.

Algunas de sus últimas producciones fueron la española El artista y la modelo (Fernando Trueba, 2012) y el largometraje búlgaro Twice upon a time in the west (Boris Despodov).