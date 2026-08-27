Colo Colo goleó a Unión Española en el debut de Vozinha y terminó líder de su grupo en la Copa Chile 

En un partido marcado por el tan esperado debut del portero caboverdiano, Vozinha, Colo Colo dio una exhibición de contundencia ofensiva en el Estadio Nacional para golear por 3-0 a Unión Española, timbrando su boleto a octavos de final de Copa Chile como líder del Grupo E.

Los albos llegaban esta noche en medio de la algarabía de haber derrotado a Universidad de Chile en el Superclásico, resultado que le permitió aumentar su supremacía en lo más alto de la Liga de Primera.

Al estar clasificados para la próxima ronda, el DT Fernando Ortiz apostó por una oncena alternativa con varios hombres que han tenido escasa continuidad. Mismo caso en el cuadro de colonia -eliminado del certamen-, cuyo foco está en la Liga de Ascenso.

A pesar de haber alineado a varios juveniles, el Cacique fue amplio dominador de las acciones en el primer tiempo. Aunque desaprovechó un par de ocasiones de gol, finalmente fue capaz de abrir la cuenta en el minuto 22 con un tanto de Maximiliano Romero. El atacante anotó tras un pase de Marcos Bolados, quien se había ausentado de toda la campaña por una grave lesión sufrida en enero.

La visita erró una llegada clara en los pies de Gabriel Norambuena (29′) y tampoco pudo capitalizar una equivocación de Vozinha al tratar de cortar un centro (34′). Los locales, por su parte, no sacaron el pie del acelerador. Tras unas ocasiones de peligro sobre el arco forastero (30′, 37′ y 42′), Bolados aumentó las cifras (45+2′) en la agonía del primer lapso.

El elenco popular le puso la lápida al cotejo en el amanecer del complemento. Erick Wiemberg, en un intento de disparo al pórtico, terminó habilitando al joven Felipe Raipán, quien solo tuvo que empujar el balón para poner el 3-0 definitivo.

Con el duelo resuelto, el combinado de Macul movió las piezas apostando por aún más juveniles. En tanto, los hispanos se animaron un poco más en el cierre de las acciones. Esto obligó a un par de intervenciones del golero mundialista, quien respondió de buena manera (81′, 86′ y 90+1′).

De esta manera, el conjunto albo se aseguró el liderato del Grupo E con 13 puntos y se anotó para medir fuerzas con Audax Italiano en octavos de final. En segundo lugar avanzó O’Higgins (11 unidades), rival de Deportes Santa Cruz en la próxima ronda.

La zona la completaron Deportes Recoleta en tercera posición y el equipo de Plaza Chacabuco en el fondo de la tabla.

Unión Española chocará este sábado a las 17:30 horas con Rangers por la Liga de Ascenso. Exactamente un día después, Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la Liga de Primera.