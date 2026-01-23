Comedia, risas y buena mesa: los mejores lugares donde ir si buscas qué hacer en Santiago

Encontrar un panorama que combine una buena cena con entretenimiento en vivo no siempre es fácil. Sin embargo, el humor chileno atraviesa un gran momento y los espacios dedicados a la comedia se han multiplicado a lo largo de la ciudad.

Si te preguntas qué hacer en Santiago para cortar la semana o disfrutar el fin de semana, desde La Nación te presentamos una guía de locales donde el humor y el buen ambiente se combinan para reír, desconectarse y vivir una experiencia distinta.

Comedy Restobar

Uno de los espacios más reconocidos de la ciudad es El Comedy, el primer restaurante y bar de Santiago dedicado por completo a la comedia. Con funciones durante toda la semana, el lugar combina presentaciones de nuevos talentos con humoristas consagrados, incluidos clásicos y figuras del Festival de Viña y Olmué.

Su carta sigue la misma línea humorística: pizzas y platos bautizados con nombres de comediantes, como la Pedro Ruminot, con pollo mechado, cebolla caramelizada, albahaca y salsa BBQ, o tablas para picar como la Lucho Miranda, que incluye tacos de pollo al curry y carne molida. A eso se suma una cuidada coctelería y mocktelería de autor.

Con más de 11 años de trayectoria, es una opción ideal para relajarse, reír a carcajadas y disfrutar de una noche distinta en Santiago. Está ubicado en Seminario 614, comuna de Providencia.

El Cachafaz

Fundado en 1977 y ubicado en pleno Barrio Italia, El Cachafaz es uno de los espacios más emblemáticos e irreverentes de la comedia en Chile. El teatro fue fundado por el comediante argentino Jorge Alís y desde sus inicios se ha caracterizado por una programación diversa y provocadora.

En su escenario conviven shows de comedia, presentaciones de drag, burlesque, circo y magia, además de talleres de stand up, teatro, canto y clases de tango, consolidándose como un espacio abierto a múltiples expresiones artísticas.

Ubicado en Av. Italia 1679, en la comuna de Ñuñoa, El Cachafaz cuenta además con una memoria histórica de sus espectáculos disponible en su sitio web, desarrollada con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Con casi cinco décadas de trayectoria, es una alternativa imperdible dentro de las opciones de qué hacer en Santiago para quienes buscan humor, cultura y espectáculos en vivo.

Palermo Teatro Bar

Siguiendo la ruta cercana a Barrio Italia, Palermo Teatro Bar se presenta como una fusión perfecta entre la gastronomía y el espectáculo en vivo. Este espacio se caracteriza por mantener una cartelera activa con comediantes todos los días, ofreciendo un escenario íntimo donde la cercanía con el artista es parte esencial de la experiencia.

Su propuesta culinaria está pensada para disfrutar durante el show, destacando sus pizzas para compartir con opciones de masa sin gluten, tablas de picoteo y sus contundentes milanesas.

La barra no se queda atrás, con una extensa carta que va desde destilados clásicos como whisky, gin, ron y vodka, hasta una selección de vinos, espumantes y una variedad de tragos sin alcohol para quienes conducen.

Ubicado en José Manuel Infante 1414, en la comuna de Providencia, es el lugar ideal para quienes buscan asegurar risas y buena mesa cualquier día de la semana.

Distrito 04

Para quienes busquen qué hacer en Santiago en el sector del sur de la capital. Ubicado en San Miguel, Distrito 04 ofrece una cartelera vibrante y diversa que mezcla lo mejor del stand up comedy con música en vivo, DJs y bandas tributo, convirtiéndose en un verdadero centro de entretenimiento.

La propuesta gastronómica de este restobar es contundente y con identidad propia. Entre sus imperdibles destaca la Supreme’s Pizza, ideal para valientes gracias a su mezcla de carne chilli, jalapeños y sour cream; y la masiva hamburguesa Gran Avenida, una torre de sabor en pan de papa con aros de cebolla, champiñones a la cerveza y huevo frito.

Es el punto de encuentro perfecto para quienes buscan grandes shows y buena mesa sin la necesidad de cruzar toda la ciudad hacia el sector oriente. Lo encuentras en San Ignacio de Loyola 3199.