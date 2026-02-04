Home Nacional "comerciantes ambulantes instalaron barricadas tras operativos en ..."

Comerciantes ambulantes instalaron barricadas tras operativos en Barrio Meiggs

Según consignó Cooperativa, en horas de la madrugada, un grupo de comerciantes ilegales utilizó algunos toldos azules rotos, además de neumáticos y colchones, para encender barricadas en San Alfonso con Avenida Blanco Encalada, lo que bloqueó el tránsito.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Comerciantes ambulantes instalaron barricadas tras operativos en Barrio Meiggs

Carabineros continúa con el retiro de los denominados “toldos azules” instalados en el Barrio Meiggs, en el marco de la tercera etapa de la intervención que desarrolla la Municipalidad de Santiago para erradicar el comercio ilegal.

Según consignó Cooperativa, en horas de la madrugada, un grupo de comerciante ilegales utilizó algunos toldos azules rotos, además de neumáticos y colchones, para encender barricadas en San Alfonso con Avenida Blanco Encalada, lo que bloqueó el tránsito.

Durante la mañana, personal policial se encuentra interviniendo la intersección de las calles Toesca y Conferencia como parte del plan que busca recuperar espacios públicos.

Este procedimiento se suma al de este martes, donde fueron retirados cerca de 1.500 “toldos azules” y se instalaron rejas en las inmediaciones del Barrio Meiggs.

El jefe (s) de Zona Metropolitana Santiago Oeste de Carabineros, general Víctor Vielma, explicó ayer que se encontraban ejecutando “una tercera etapa, que contempla hoy y mañana (miércoles), para realizar todas las acciones de despeje y volver al cierre perimetral y entregar esto para una zona segura y poder contribuir principalmente a devolver la seguridad pública, y que las personas puedan asistir a comprar en forma tranquila y en forma segura”.

“Lo importante de esto es la recuperación de espacios públicos para poder contribuir a la seguridad pública y que esto se transforme en un lugar seguro de actividad comercial”, recalcó.

Inicia la tercera etapa de intervención para erradicar los “toldos azules” en Barrio Meiggs
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Hombre de nacionalidad ecuatoriana fue herido a bala e...

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas de este martes en la intersección de Antonia López de Bello con Salas, donde la víctima recibió al menos tres disparos y fue trasladada hasta el Hospital San José.

Leer mas
Nacional
Dos muertos y decenas de heridos tras violento choque ...

El accidente ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles en el kilómetro 701 de la Ruta 5 Sur, donde el bus de la empresa Tur Bus y un camión que trasladaba alevines terminaron colisionando.

Leer mas
Nacional
Kast responde a Vallejo tras críticas por eludir apoyo...

El Presidente electo dijo, en plena gira por Europa, que “yo no quiero polemizar con la ministra. Sí decirle que hay que tener respeto también por las víctimas de los desastres naturales. Ellos hoy día están esperando una respuesta clara y contundente, para que no se repita esta situación”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/