Comerciantes ambulantes instalaron barricadas tras operativos en Barrio Meiggs

Carabineros continúa con el retiro de los denominados “toldos azules” instalados en el Barrio Meiggs, en el marco de la tercera etapa de la intervención que desarrolla la Municipalidad de Santiago para erradicar el comercio ilegal.



Según consignó Cooperativa, en horas de la madrugada, un grupo de comerciante ilegales utilizó algunos toldos azules rotos, además de neumáticos y colchones, para encender barricadas en San Alfonso con Avenida Blanco Encalada, lo que bloqueó el tránsito.

Durante la mañana, personal policial se encuentra interviniendo la intersección de las calles Toesca y Conferencia como parte del plan que busca recuperar espacios públicos.



Este procedimiento se suma al de este martes, donde fueron retirados cerca de 1.500 “toldos azules” y se instalaron rejas en las inmediaciones del Barrio Meiggs.



El jefe (s) de Zona Metropolitana Santiago Oeste de Carabineros, general Víctor Vielma, explicó ayer que se encontraban ejecutando “una tercera etapa, que contempla hoy y mañana (miércoles), para realizar todas las acciones de despeje y volver al cierre perimetral y entregar esto para una zona segura y poder contribuir principalmente a devolver la seguridad pública, y que las personas puedan asistir a comprar en forma tranquila y en forma segura”.



“Lo importante de esto es la recuperación de espacios públicos para poder contribuir a la seguridad pública y que esto se transforme en un lugar seguro de actividad comercial”, recalcó.