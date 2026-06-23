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Comisión revisora rechazó la admisibilidad de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau

En contra del libelo se manifestaron la presidenta de la instancia, Marcela Hernando (Partido Radical), y los diputados Alejandro Bernales (Partido Liberal) y Carlos Bianchi (independiente PPD). La abstención fue de Joanna Pérez (Demócratas) y el voto a favor correspondió a Luis Sánchez (Republicanos). El libelo será votado en Sala este martes con informe negativo, a contar de las 10 de la mañana y hasta total despacho.

Patricia Schüller Gamboa
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Comisión revisora rechazó la admisibilidad de la Acusación Constitucional contra Nicolás Grau

Por tres votos en contra, uno a favor y una abstención, la comisión encargada de analizar la admisibilidad de la Acusación Constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, rechazó el libelo. Esto tras fijarse la convicción de que no hay bases para sostener ninguno de sus capítulos.

En contra del libelo se manifestaron la presidenta de la comisión, Marcela Hernando (Partido Radical), y los diputados Alejandro Bernales (Partido Liberal) y Carlos Bianchi (independiente PPD).

La abstención fue de Joanna Pérez (Demócratas). El voto a favor correspondió a Luis Sánchez (Republicanos).

Libelo será votado en Sala este martes con informe negativo

De esta forma, el libelo será votado en Sala este martes con informe negativo. A contar de las 10 de la mañana y hasta total despacho.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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