Cómo la enseñanza del inglés, si incorpora juegos y entretención, cambia la vida de los niños vulnerados en sus derechos

El aprendizaje del inglés es una llave que abre importantes puertas en el desarrollo profesional de un individuo. Si este aprendizaje se realiza en edades tempranas, incorporando actividades lúdicas, dramatización y movimiento corporal, puede generar grandes cambios en un niño vulnerado, facilitándole la comprensión del idioma y otorgándole herramientas para que maneje mejor sus emociones.

Es que la diversión y la entretención son aspectos básicos que posicionan la motivación, la satisfacción emocional y por ende facilitan el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.

La Dra. Yasna Yilorm, especialista en Didáctica de la Lengua Inglesa en el Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile, ha abordado en sus investigaciones cómo la incorporación del movimiento corporal y la dramatización facilitan el aprendizaje del inglés como idioma extranjero en niñas y niños que han sido vulnerados en sus derechos. La académica se propuso explorar los significados afectivos de los menores de escuelas de Valdivia, Región de los Ríos, cuando se implementaban actividades que incluyeran el movimiento corporal en el aula de inglés.

En 2007 comenzó a trabajar con niñas y niños vulnerados, cuando obtuvo su maestría en educación en EEUU. Desde esa época trabaja con alumnos de edad preescolar y básica. Su labor la realiza en Valdivia en escuelas hospitalarias, residencias de Mejor Niñez, en el programa “Abriendo camino” (con niñas y niñas que sus padres están en la cárcel) y en escuelas de altos índices de vulnerabilidad social.

“En las niñas y niños vulnerados al escuchar la lengua extranjera se observa una conducta más afable y abierta a la comunicación. Es más fácil compartir, pedir permiso, cultivar valores por medio de una lengua que no ha sido impactada por traumas. Es una forma de ´reconstruirse´ como seres humanos”, afirma la investigadora en conversación con La Nación digital.

En la séptima versión del seminario internacional “Expanding Opportunities”, organizado por la Fundación Educacional Oportunidad, y que se realizará este miércoles 26 y jueves 27, de manera virtual, Yasna Yilorm presentará la ponencia “Inclusive Education for Social Justice in the EFL Classroom: Development of Socio-Affective and Communicative Skills in Socially Vulnerable Children”.

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIO-AFECTIVAS

La investigadora cuenta que a lo largo de su carrera ha desarrollado varios estudios investigativos, “principalmente en contextos educativos de vulnerabilidad social. Han sido cursos de escuelas públicas, de primer y segundo ciclos básicos, diversos en términos de género, intereses, necesidades, conocimiento previo y habilidades. Para mi libro de actividades lúdicas y multisensoriales, Let’s Go for English in 100 Fun Ways (2015), trabajé con 950 niñas y niños de diversos establecimientos educacionales”.

Añade que “los sujetos de mi investigación doctoral fueron 23 niñas y niños de una escuela en Valdivia, con un alto índice de vulnerabilidad social. También, lideré el diseño el trabajo voluntario en la carrera de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa de la Universidad Austral, a través de la implementación de talleres lúdicos y multisensoriales en distintos centros del Sename (2017-2018) y fui coordinadora académica del proyecto ‘Jugando con mis sentidos en Inglés’ (2019) en tres residencias de la misma institución”.

Actualmente, es la investigadora responsable de un proyecto Fondecyt “el cual explora las percepciones de las y los profesores de inglés que trabajan en contextos educativos públicos con niñas y niños en situación de vulnerabilidad social, acerca de las prácticas pedagógicas inclusivas que responden a la diversidad y garantizan la justicia social. En este estudio participan 24 profesores de inglés de Valdivia, Copiapó y Temuco”. Agrega que estas tres ciudades poseen uno de los más altos índices de vulnerabilidad social del país.

¿Qué aspectos favorecen las estrategias lúdicas en la enseñanza del inglés?

– En general, las estrategias lúdicas y multisensoriales, donde están ubicadas el juego, el movimiento corporal y la dramatización, entre muchas otras áreas del desarrollo, contribuyen no solo al desarrollo de las habilidades lingüísticas, sino también y principalmente, al desarrollo de las habilidades socio-afectivas, motivacionales y de auto-regulación de emociones. La principal razón radica en que estas estrategias permiten la construcción de espacios educativos inclusivos, es decir, seguros, cómodos y alegres, en los que las niñas y los niños tienen la posibilidad de expresar lo que piensan y sienten. Esto baja la ansiedad y eleva los niveles de motivación y de participación, permitiendo a las niñas y a los niños ser sujetos de derechos.

Yasna Yilorm detalla que “al trabajar las habilidades socio-afectivas y comunicativas, los menores experimentan periodos de relajación significativos, debido a la liberación de las hormonas del disfrute. La escuela es para gozar, dicen las autoras cubanas Turner y Pita (2004). Tal como lo expresé en mi columna de opinión durante la pandemia Rondas de esperanza para la reconstrucción del amor a la humanidad viviente (2019): “No cabe duda que el sujeto es producto de sus relaciones sociales que se desarrollan mediante la cultura y es, por ende, un ser eminentemente social. Esta condición evidencia la necesidad de vivir y convivir, de reconocer, aceptar y liberar las emociones, de cultivar los valores y desarrollar las habilidades socio-afectivas y comunicativas del ser humano, las cuales incluyen la resolución pacífica de conflictos, la toma adecuada de decisiones, el desarrollo de las relaciones afectivas y de la empatía, la comunicación efectiva de ideas y de sentimientos, y el tratamiento de estados mentales pacíficos y optimistas, entre otros (Halcartegaray, Mena & Romagnoli, 2008, citado en Yilorm, 2019)”. Las actividades lúdicas y multisensoriales activan el lóbulo frontal de las y los niños; por tanto, la motivación, la escucha activa y el habla amorosa se vuelven necesarias para la comunicación.

OTRAS OPCIONES DE REPRESENTACIÓN

La académica plantea que “la ensenanza de la lengua inglesa se visualiza como una herramienta que otorga a la infancia otras opciones de representación que amplían los recursos comunicativos a nivel cognitivo, afectivo y social. De igual modo, la ludicidad permite la exploración de posibilidades de acción que construyen autonomía y fortalecen procesos de reconocimiento y de desarrollo identitario. La articulación entre la lengua inglesa y las actividades lúdicas implica la apropiación de conocimientos y de la cultura, la activación de las dimensiones reflexivo-reguladoras y afectivo-motivacionales y la participación de las niñas y los niños en su proceso de desarrollo, los cuales se constituyen como garantes de derechos y bases fundamentales para la transformación social (Yilorm & Martínez, 2022, p. 271-272)”.

“En mis asignaturas de didácticas de la especialidad y en las prácticas pedagógicas, trabajamos junto a mis profesoras y profesores en formación de la carrera de Pedagogía en Comunicación en Lengua Inglesa, el diseño e implementación de actividades lúdicas y multisensoriales. A su vez, me encuentro gestionando la posibilidad de volver a implementar estas estrategias didácticas en las residencias de Mejor niñez, mediante el trabajo voluntario de nuestras y nuestros profesores en formación”, remarca.