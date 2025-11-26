Cómo llegar a las Termas Geométricas: guía completa para viajar a uno de los lugares turísticos en Chile más buscados

Las Termas Geométricas se han convertido en uno de los lugares turísticos en Chile más visitados, gracias a su arquitectura de pasarelas rojas inmersa en la naturaleza del Parque Nacional Villarrica.

Aquí encontrarás cómo llegar desde Pucón y Villarrica, las rutas más seguras y recomendaciones clave para planificar tu viaje sin contratiempos.

Cómo llegar desde Pucón a las Termas Geométricas: uno de los lugares turísticos en Chile más visitados

La forma más común de llegar a las Termas Geométricas desde Pucón es tomando la Ruta 199 hacia Curarrehue y luego el desvío a Coñaripe.

El trayecto combina carretera asfaltada y tramos de ripio. El viaje dura entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas según las condiciones climáticas.

Para una visita segura, considera que:

Los últimos 13 kilómetros son de ripio , con posibles zonas de barro o nieve.

, con posibles zonas de barro o nieve. En invierno se recomienda viajar con vehículos de buen despeje o 4×4.

o 4×4. Es aconsejable revisar el estado del camino antes de salir, especialmente después de lluvias.

Cómo llegar desde Villarrica a las Termas Geométricas y acceder a este icónico lugar turístico en Chile

Desde Villarrica, el acceso se realiza por la ruta Villarrica–Lican Ray–Coñaripe, un camino panorámico que atraviesa zonas rurales y bordea lagos. El viaje toma aproximadamente 1 hora y 40 minutos.

Ten presente estos puntos clave del recorrido:

En verano aumenta el flujo vehicular , especialmente hacia Lican Ray.

, especialmente hacia Lican Ray. Salir temprano evita congestión y aumenta la probabilidad de conseguir cupo en las termas.

y aumenta la probabilidad de conseguir cupo en las termas. No existen estaciones de servicio en el tramo final, por lo que se recomienda cargar combustible antes de llegar a Coñaripe.

Recomendaciones para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más populares en la Araucanía

Las Termas Geométricas requieren reserva previa, especialmente en temporada alta, fines de semana y feriados. Aunque pueden ingresar personas de todas las edades, se recomienda precaución.

Para mejorar la experiencia:

El complejo tiene más de 20 pozones de agua volcánica , con temperaturas que varían entre 35° y 42°.

, con temperaturas que varían entre 35° y 42°. Se recomienda llevar traje de baño, sandalias antideslizantes y toalla.

En invierno, es aconsejable portar cadenas para el auto si hay pronóstico de nieve.

si hay pronóstico de nieve. El terreno puede estar húmedo y resbaladizo, por lo que es importante caminar con cuidado, especialmente con niños.

Las Termas Geométricas destacan por su diseño único, su entorno natural y su ubicación estratégica entre Pucón y Villarrica, lo que las convierte en una escapada ideal para viajeros que buscan relajación en medio de la naturaleza.

Su combinación de arquitectura, agua volcánica y bosques nativos las posiciona como uno de los lugares turísticos en Chile que vale la pena visitar durante todo el año.