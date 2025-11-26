Home Viajes "cómo llegar a las termas geométricas: guía completa para viajar a..."

Cómo llegar a las Termas Geométricas: guía completa para viajar a uno de los lugares turísticos en Chile más buscados

Conoce las mejores rutas para acceder a las Termas Geométricas desde Pucón y Villarrica, junto con recomendaciones esenciales, tiempos de traslado y datos útiles para disfrutar de uno de los destinos más destacados entre los lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
Las Termas Geométricas se han convertido en uno de los lugares turísticos en Chile más visitados, gracias a su arquitectura de pasarelas rojas inmersa en la naturaleza del Parque Nacional Villarrica.

Aquí encontrarás cómo llegar desde Pucón y Villarrica, las rutas más seguras y recomendaciones clave para planificar tu viaje sin contratiempos.

Cómo llegar desde Pucón a las Termas Geométricas: uno de los lugares turísticos en Chile más visitados

La forma más común de llegar a las Termas Geométricas desde Pucón es tomando la Ruta 199 hacia Curarrehue y luego el desvío a Coñaripe.

El trayecto combina carretera asfaltada y tramos de ripio. El viaje dura entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas según las condiciones climáticas.

Para una visita segura, considera que:

  • Los últimos 13 kilómetros son de ripio, con posibles zonas de barro o nieve.
  • En invierno se recomienda viajar con vehículos de buen despeje o 4×4.
  • Es aconsejable revisar el estado del camino antes de salir, especialmente después de lluvias.

Cómo llegar desde Villarrica a las Termas Geométricas y acceder a este icónico lugar turístico en Chile

Desde Villarrica, el acceso se realiza por la ruta Villarrica–Lican Ray–Coñaripe, un camino panorámico que atraviesa zonas rurales y bordea lagos. El viaje toma aproximadamente 1 hora y 40 minutos.

Ten presente estos puntos clave del recorrido:

  • En verano aumenta el flujo vehicular, especialmente hacia Lican Ray.
  • Salir temprano evita congestión y aumenta la probabilidad de conseguir cupo en las termas.
  • No existen estaciones de servicio en el tramo final, por lo que se recomienda cargar combustible antes de llegar a Coñaripe.

Recomendaciones para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más populares en la Araucanía

Las Termas Geométricas requieren reserva previa, especialmente en temporada alta, fines de semana y feriados. Aunque pueden ingresar personas de todas las edades, se recomienda precaución.

Para mejorar la experiencia:

  • El complejo tiene más de 20 pozones de agua volcánica, con temperaturas que varían entre 35° y 42°.
  • Se recomienda llevar traje de baño, sandalias antideslizantes y toalla.
  • En invierno, es aconsejable portar cadenas para el auto si hay pronóstico de nieve.
  • El terreno puede estar húmedo y resbaladizo, por lo que es importante caminar con cuidado, especialmente con niños.

Las Termas Geométricas destacan por su diseño único, su entorno natural y su ubicación estratégica entre Pucón y Villarrica, lo que las convierte en una escapada ideal para viajeros que buscan relajación en medio de la naturaleza.

Su combinación de arquitectura, agua volcánica y bosques nativos las posiciona como uno de los lugares turísticos en Chile que vale la pena visitar durante todo el año.

Source Texto: La Nación / Foto: termasgeometricas.cl
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
4
