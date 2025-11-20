Cómo llegar a Rapa Nui, uno de los grandes lugares turísticos de Chile

Rapa Nui —o Isla de Pascua— es uno de los destinos más enigmáticos y singulares entre los lugares turísticos de Chile.
Sus moáis, su herencia cultural polinésica y su aislamiento en el Pacífico la convierten en un viaje único.
Para llegar a la isla es necesario cumplir requisitos específicos y conocer las rutas disponibles.
Acceso aéreo: la principal vía para llegar a uno de los más icónicos lugares turísticos de Chile
La única forma regular, estable y segura de llegar a Rapa Nui es por vía aérea.
Vuelos:
- Los vuelos salen desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (Santiago) hacia el Aeropuerto Internacional Mataveri (IPC).
- La duración del vuelo es de aproximadamente 5 a 6 horas, dependiendo de condiciones de viento y tráfico aéreo.
- La aerolínea que opera esta ruta es LATAM Airlines, la única con vuelos regulares al destino.
- Debido a la lejanía (a 3.700 km del continente), se recomienda comprar pasajes con anticipación.
Requisitos de ingreso: normas para visitar uno de los grandes lugares turísticos de Chile
Rapa Nui tiene una normativa especial para proteger su ecosistema y cultura.
Requisitos actuales:
- Completar el Formulario Único de Ingreso (FUI) antes del embarque.
- Presentar pasaje de regreso.
- Contar con una reserva en un alojamiento autorizado por Sernatur o una carta de invitación de un residente.
- Portar documento de identidad o pasaporte.
- La estadía máxima para visitantes es de 30 días.
Sobre el Parque Nacional Rapa Nui:
- La entrada debe adquirirse de manera anticipada, preferentemente online.
- No todas las zonas requieren guía, pero algunos sitios arqueológicos sí exigen acompañamiento acreditado.
- Está prohibido tocar o subirse a los moáis, volar drones sin permiso o salirse de senderos autorizados.
Alternativas extraordinarias: otras entradas poco comunes a este de los más remotos lugares turísticos de Chile
Aunque el avión es la vía normal de llegada, existen opciones muy acotadas:
- Cruceros internacionales: algunas navieras incluyen Rapa Nui en itinerarios transoceánicos, pero no funcionan como transporte regular.
- Navegación privada (veleros): posible, pero requiere permisos especiales, alta experiencia náutica y condiciones climáticas favorables.
Estas opciones son excepcionales y no reemplazan el acceso aéreo.
Consejos útiles para entrar y moverse en uno de los más destacados lugares turísticos de Chile
- Reserva vuelos y alojamiento con anticipación, especialmente en verano o Semana Santa.
- Lleva copias digitales del FUI y la entrada al Parque Nacional.
- Considera que los precios en la isla suelen ser más altos que en el continente.
- Respeta las normas culturales y ambientales: Rapa Nui tiene un límite natural y espiritual que los visitantes deben honrar.
Rapa Nui es uno de los lugares turísticos de Chile más impresionantes y únicos del mundo. Llegar es sencillo si conoces los requisitos y la ruta aérea operativa, y la experiencia lo vale: historia ancestral, paisajes volcánicos y una cultura viva que no existe en ningún otro lugar del planeta.