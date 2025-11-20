Home Viajes "cómo llegar a rapa nui, uno de los grandes lugares turísticos de ..."

Cómo llegar a Rapa Nui, uno de los grandes lugares turísticos de Chile

Descubre cómo llegar a Rapa Nui, uno de los grandes Lugares turísticos de Chile, mediante la ruta aérea oficial y con todos los requisitos actualizados para ingresar a la isla más remota del país.

Rapa Nui —o Isla de Pascua— es uno de los destinos más enigmáticos y singulares entre los lugares turísticos de Chile.

Sus moáis, su herencia cultural polinésica y su aislamiento en el Pacífico la convierten en un viaje único.

Para llegar a la isla es necesario cumplir requisitos específicos y conocer las rutas disponibles.

Acceso aéreo: la principal vía para llegar a uno de los más icónicos lugares turísticos de Chile

La única forma regular, estable y segura de llegar a Rapa Nui es por vía aérea.

Vuelos:

  • Los vuelos salen desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (Santiago) hacia el Aeropuerto Internacional Mataveri (IPC).
  • La duración del vuelo es de aproximadamente 5 a 6 horas, dependiendo de condiciones de viento y tráfico aéreo.
  • La aerolínea que opera esta ruta es LATAM Airlines, la única con vuelos regulares al destino.
  • Debido a la lejanía (a 3.700 km del continente), se recomienda comprar pasajes con anticipación.

Requisitos de ingreso: normas para visitar uno de los grandes lugares turísticos de Chile

Rapa Nui tiene una normativa especial para proteger su ecosistema y cultura.

Requisitos actuales:

  • Completar el Formulario Único de Ingreso (FUI) antes del embarque.
  • Presentar pasaje de regreso.
  • Contar con una reserva en un alojamiento autorizado por Sernatur o una carta de invitación de un residente.
  • Portar documento de identidad o pasaporte.
  • La estadía máxima para visitantes es de 30 días.

Sobre el Parque Nacional Rapa Nui:

  • La entrada debe adquirirse de manera anticipada, preferentemente online.
  • No todas las zonas requieren guía, pero algunos sitios arqueológicos sí exigen acompañamiento acreditado.
  • Está prohibido tocar o subirse a los moáis, volar drones sin permiso o salirse de senderos autorizados.
Turistas observan los moais de Rapa Nui (Imagen: Aton)
Alternativas extraordinarias: otras entradas poco comunes a este de los más remotos lugares turísticos de Chile

Aunque el avión es la vía normal de llegada, existen opciones muy acotadas:

  • Cruceros internacionales: algunas navieras incluyen Rapa Nui en itinerarios transoceánicos, pero no funcionan como transporte regular.
  • Navegación privada (veleros): posible, pero requiere permisos especiales, alta experiencia náutica y condiciones climáticas favorables.

Estas opciones son excepcionales y no reemplazan el acceso aéreo.

Consejos útiles para entrar y moverse en uno de los más destacados lugares turísticos de Chile

  • Reserva vuelos y alojamiento con anticipación, especialmente en verano o Semana Santa.
  • Lleva copias digitales del FUI y la entrada al Parque Nacional.
  • Considera que los precios en la isla suelen ser más altos que en el continente.
  • Respeta las normas culturales y ambientales: Rapa Nui tiene un límite natural y espiritual que los visitantes deben honrar.

Rapa Nui es uno de los lugares turísticos de Chile más impresionantes y únicos del mundo. Llegar es sencillo si conoces los requisitos y la ruta aérea operativa, y la experiencia lo vale: historia ancestral, paisajes volcánicos y una cultura viva que no existe en ningún otro lugar del planeta.

