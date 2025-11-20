Cómo llegar a Rapa Nui, uno de los grandes lugares turísticos de Chile

Rapa Nui —o Isla de Pascua— es uno de los destinos más enigmáticos y singulares entre los lugares turísticos de Chile.

Sus moáis, su herencia cultural polinésica y su aislamiento en el Pacífico la convierten en un viaje único.

Para llegar a la isla es necesario cumplir requisitos específicos y conocer las rutas disponibles.

Acceso aéreo: la principal vía para llegar a uno de los más icónicos lugares turísticos de Chile

La única forma regular, estable y segura de llegar a Rapa Nui es por vía aérea.

Vuelos:

Los vuelos salen desde el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (Santiago) hacia el Aeropuerto Internacional Mataveri (IPC).

La duración del vuelo es de aproximadamente 5 a 6 horas

La aerolínea que opera esta ruta es LATAM Airlines , la única con vuelos regulares al destino.

Debido a la lejanía (a 3.700 km del continente), se recomienda comprar pasajes con anticipación.

Requisitos de ingreso: normas para visitar uno de los grandes lugares turísticos de Chile

Rapa Nui tiene una normativa especial para proteger su ecosistema y cultura.

Requisitos actuales:

Completar el Formulario Único de Ingreso (FUI) antes del embarque.

Presentar pasaje de regreso.

Contar con una reserva en un alojamiento autorizado por Sernatur o una carta de invitación de un residente.

Portar documento de identidad o pasaporte.

La estadía máxima para visitantes es de 30 días.

Sobre el Parque Nacional Rapa Nui:

La entrada debe adquirirse de manera anticipada, preferentemente online.

No todas las zonas requieren guía

, pero algunos sitios arqueológicos sí exigen acompañamiento acreditado. Está prohibido tocar o subirse a los moáis, volar drones sin permiso o salirse de senderos autorizados.

Turistas observan los moais de Rapa Nui (Imagen: Aton)

Alternativas extraordinarias: otras entradas poco comunes a este de los más remotos lugares turísticos de Chile

Aunque el avión es la vía normal de llegada, existen opciones muy acotadas:

Cruceros internacionales: algunas navieras incluyen Rapa Nui en itinerarios transoceánicos, pero no funcionan como transporte regular

algunas navieras incluyen Rapa Nui en itinerarios transoceánicos, pero . Navegación privada (veleros): posible, pero requiere permisos especiales, alta experiencia náutica y condiciones climáticas favorables.

Estas opciones son excepcionales y no reemplazan el acceso aéreo.

Consejos útiles para entrar y moverse en uno de los más destacados lugares turísticos de Chile

Reserva vuelos y alojamiento con anticipación

, especialmente en verano o Semana Santa. Lleva copias digitales del FUI y la entrada al Parque Nacional.

Considera que los precios en la isla suelen ser más altos que en el continente.

Respeta las normas culturales y ambientales: Rapa Nui tiene un límite natural y espiritual que los visitantes deben honrar.

Rapa Nui es uno de los lugares turísticos de Chile más impresionantes y únicos del mundo. Llegar es sencillo si conoces los requisitos y la ruta aérea operativa, y la experiencia lo vale: historia ancestral, paisajes volcánicos y una cultura viva que no existe en ningún otro lugar del planeta.