Ubicado al norte de Antofagasta, el Parque Nacional Morro Moreno es uno de los lugares turísticos en Chile que mejor representa el encuentro entre el desierto más árido del mundo y el océano Pacífico, con paisajes costeros, cerros abruptos y una biodiversidad única del desierto costero.

Dónde se encuentra el Parque Nacional Morro Moreno, uno de los lugares turísticos en Chile de la costa nortina

El Parque Nacional Morro Moreno se localiza en la Región de Antofagasta, al norte de la ciudad de Antofagasta, entre esta y la comuna de Mejillones. Se emplaza en la península de Morro Moreno, una zona de alto valor ecológico administrada por Conaf.

Su cercanía a un centro urbano lo convierte en uno de los lugares turísticos en Chile más accesibles del norte grande, sin perder su carácter de área natural protegida.

Cómo llegar al Parque Nacional Morro Moreno, uno de los lugares turísticos en Chile cercanos a Antofagasta

El acceso al Parque Nacional Morro Moreno se realiza principalmente desde la ciudad de Antofagasta:

Desde Antofagasta se debe tomar la Ruta 1 , en dirección norte hacia Mejillones.

, en dirección norte hacia Mejillones. A lo largo del trayecto existen desvíos señalizados hacia distintos sectores del parque.

La distancia desde el centro de Antofagasta es de aproximadamente 20 a 25 kilómetros, con un tiempo de viaje estimado de 30 a 40 minutos, dependiendo del acceso utilizado.

El parque no cuenta con una portería única ni un acceso formal centralizado. Los caminos interiores son mayoritariamente de ripio, por lo que se recomienda conducir con precaución.

Transporte para visitar uno de los lugares turísticos en Chile del desierto costero

No existe transporte público regular que ingrese directamente al Parque Nacional Morro Moreno. Las opciones disponibles son:

Vehículo particular.

Servicios de turismo local desde Antofagasta.

Traslado en taxi o vehículo contratado hasta los accesos, considerando retorno coordinado.

Qué ver y hacer en el Parque Nacional Morro Moreno, uno de los lugares turísticos en Chile del norte grande

Entre los principales atractivos del parque destacan:

Senderos de trekking con vistas panorámicas al océano Pacífico.

Observación de flora y fauna adaptada al desierto costero, incluyendo especies endémicas.

Miradores naturales y sectores costeros de alto valor paisajístico.

Fotografía de paisajes donde confluyen el desierto, el mar y la camanchaca.

Estas características posicionan al parque como uno de los lugares turísticos en Chile ideales para el turismo de naturaleza y de intereses especiales.

Mejor época para visitar uno de los lugares turísticos en Chile de la costa nortina

El Parque Nacional Morro Moreno puede visitarse durante todo el año. Sin embargo, los meses de primavera y otoño ofrecen condiciones más favorables, con temperaturas moderadas y mejor visibilidad, especialmente en sectores altos de la península.

Durante el verano, se recomienda extremar las medidas de protección solar y considerar la presencia de camanchaca, característica del desierto costero.