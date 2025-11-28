Cómo llegar al Valle del Arcoíris: guía para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más sorprendentes

El Valle del Arcoíris, ubicado al noroeste de San Pedro de Atacama, es uno de los lugares turísticos en Chile más impactantes por su gama de colores minerales: verdes, rojos, blancos, amarillos y ocres que forman un paisaje casi extraterrestre.

Se encuentra cerca del sector de Yerbas Buenas, conocido también por sus petroglifos. Debido a que la información disponible suele ser confusa o incompleta, aquí tienes la guía actualizada 2025 para llegar sin problemas.

Vista del Valle del Arcoíris en San Pedro de Atacama (Imagen: sanpedrodeatacama.com)

Cómo llegar al Valle del Arcoíris desde San Pedro de Atacama, uno de los lugares turísticos en Chile más visitados

San Pedro es la base principal para todos los tours y accesos hacia el valle.

1. En vehículo particular

Ruta principal: San Pedro → Camino hacia Matancilla / Yerbas Buenas → Valle del Arcoíris.

San Pedro → Camino hacia Matancilla / Yerbas Buenas → Valle del Arcoíris. Distancia real: entre 55 y 90 km , según el punto de partida en San Pedro y el desvío utilizado.

entre , según el punto de partida en San Pedro y el desvío utilizado. Tiempo estimado: entre 1 h y 1 h 30 min .

entre . Estado del camino: ripio irregular, con tramos pedregosos o con serrucho; preferible vehículo con buena suspensión.

ripio irregular, con tramos pedregosos o con serrucho; preferible vehículo con buena suspensión. Recomendación: llevar agua y evitar la tarde por viento fuerte.

2. En tour desde San Pedro

Incluye traslado, visita guiada, ingreso a Yerbas Buenas y recorrido completo por el valle.

3. En bicicleta (para ciclistas experimentados)

Es posible, pero no recomendado para visitantes casuales.

Cómo llegar al Valle del Arcoíris desde otras ciudades cercanas a los lugares turísticos en Chile del norte

Un repaso de accesos desde puntos comunes como Calama.

Desde Calama

Ruta 23 → San Pedro → Matancilla → Valle del Arcoíris.

Tiempo total: entre 2 h 30 min y 3 h.

Desde Toconao, Socaire o Machuca

No existen rutas directas; se debe regresar a San Pedro.

Qué esperar del Valle del Arcoíris, uno de los lugares turísticos en Chile más coloridos

Tonos minerales únicos (hierro, cobre, azufre, calcio, manganeso).

Altitud entre 2.500 y 3.000 msnm .

. Clima seco y ventoso desde media tarde.

Zona apta para fotografías y caminatas suaves.

Recomendaciones 2025 para disfrutar mejor este destino entre los lugares turísticos en Chile

Llevar agua, sombrero, bloqueador y calzado firme.

Ir en la mañana.

Respetar áreas protegidas y petroglifos.

Considerar que el acceso es remoto y sin servicios.

El Valle del Arcoíris es uno de los lugares turísticos en Chile más espectaculares y accesibles desde San Pedro de Atacama.

Con rutas claras y un paisaje mineral único, es una visita obligada para quienes buscan un panorama geológico y fotográfico distinto en el desierto.