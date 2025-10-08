Home Vanguardia "con missy elliott en el primer lugar: rolling stone publica lista..."

Con Missy Elliott en el primer lugar: Rolling Stone publica lista con las 250 mejores canciones del siglo XXI

La prestigiosa revista dio a conocer el llamativo ranking, en cuyo top 10 figuran temas de artistas como Beyoncé, Taylor Swift, Kendrick Lamar, Radiohead y Britney Spears.

Leonardo Medina
La famosa revista revista estadounidense, Rolling Stone, publicó este miércoles un listado con las 250 mejores canciones en lo que va del siglo XXI.

El ranking se encuentra liderado por el tema “Get Ur Freak On” de Missy Elliott, canción que describieron como “un imparable manifiesto freak que hizo que el sonido y la música del futuro no tuviera límites”. 

Respecto a la lista, indicaron que “algunas de estas canciones son éxitos universales; otras son clásicos de culto influyentes. Pero esta lista se propone capturar toda la gloria caótica de la música del siglo XXI, canción por canción”.

El resto del podio lo integran “Maps” del grupo Yeah Yeah Yeahs en el segundo lugar, y en el tercer puesto aparece “Crazy in love” de Beyoncé. 

Por su parte, en el top 10 figuran artistas de la talla de Taylor Swift, Kendrick Lamar, Radiohead o Britney Spears.

Asimismo, en cuanto a canciones en español, “Safaera” de Bad Bunny”, “La Gasolina” de Daddy Yankee y “La Tortura” de Shakira y Alejandro Sanz, están dentro de los primeros 60 lugares. 

REVISA EL TOP 10:

  • 1. Missy Elliott, ‘Get Ur Freak On’ (2001)
  • 2. Yeah Yeah Yeahs, ‘Maps’ (2003)
  • 3. Beyoncé feat. Jay Z, ‘Crazy in Love’ (2003)
  • 4. The White Stripes, ‘Seven Nation Army’ (2003)
  • 5. Taylor Swift, ‘All Too Well’ (2012)
  • 6. Robyn, ‘Dancing on My Own’ (2010)
  • 7. Kendrick Lamar, ‘Alright’ (2015)
  • 8. Radiohead, ‘Idioteque’ (2000)
  • 9. Britney Spears, ‘Toxic’ (2003)
  • 10. Frank Ocean, ‘Thinkin Bout You’ (2012)
Source Texto: La Nación/Foto: X
