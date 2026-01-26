Concurso “Haz que Despeguen”: Párvulos chilenos visitaron Centro Espacial Nacional de Leicester en Reino Unido

Asombro, emoción y aprendizaje en cada paso. Así fue la experiencia que vivieron las niñas y niños chilenos que viajaron a Inglaterra para conocer el Centro Espacial Nacional de Leicester, uno de los principales espacios dedicados a la divulgación científica y la exploración del universo en el Reino Unido.

La experiencia fue posible gracias a la destacada asistencia a la educación parvularia que las niñas y niños tuvieron en 2025. Esto les permitió convertirse en ganadores del concurso “Haz que Despeguen”, iniciativa impulsada por Fundación Educacional Oportunidad que busca generar conversación pública sobre la importancia de la asistencia a la educación parvularia.

La visita al centro espacial ubicado en Leicester marcó el punto más alto del viaje. Allí, los niños y niñas participaron en experiencias interactivas, recorrieron exposiciones sobre el sistema solar y el espacio, se subieron a simuladores de vuelo, formaron parte de una misión espacial educativa y conocieron cómo se preparan los astronautas y qué se necesita para viajar fuera del planeta.

Maricela Ojeda, madre de Felipe Lastra de 6 años, ganador del concurso en la Región Magallanes señaló que “fue hermoso conocer el planetario, pero sin duda para mí hijo ver cohetes que fueron al espacio y que llevaron personas adentro, fue impresionante, ya que era lo más esperado por él. Felipe se sintió como un astronauta”.

Por su parte, Felipe Poblete, padre de Emilio de 5 años y quien ganó el concurso en la Región de Atacama indicó que “mi hijo vivió experiencias increíbles para su edad, como ver trajes de astronautas, simuladores espaciales y cohetes. Además de que ingresamos a un planetario que muestra el espacio de una manera nunca antes vista”.

Evelyn Martínez, mamá de Luciana Vira de 4 años, quien ganó el concurso en la Región Metropolitana dijo “para ambas lo más impresionante fue darnos cuenta cómo realmente sobrevive un astronauta en el espacio. Creo que esta experiencia influirá positivamente en el desarrollo y conocimientos de Luciana, además de que le dejará recuerdos importantes”.

María de la Luz González, directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, dijo “la visita al centro espacial permitió que las niñas y niños vivieran la ciencia desde la emoción, la curiosidad y el asombro, transformándola en algo cercano, posible y lleno de sentido. Pero esta experiencia tiene además un valor muy especial: ellos y ellas viajaron a Inglaterra porque ganaron un premio gracias a su buena asistencia a la educación parvularia. Así pudieron ver, de manera concreta, que su esfuerzo, constancia y el ir a clases todos los días sí tiene impacto y sí abre oportunidades”.

Agregó que “estamos convencidos de que este momento quedará grabado en su memoria como una fuente de motivación para el futuro: despertará más preguntas, más interés por aprender y, sobre todo, tendrán la certeza de que cuando se comprometen con su educación, pueden cumplir sueños y llegar tan lejos como se lo propongan, incluso hasta las estrellas”.

El viaje también incluyó una intensa y enriquecedora estadía en Londres, donde las niñas y niños pudieron conocer algunos de los lugares más reconocibles y cargados de historia de la capital británica. Recorrieron el Parlamento y el Big Ben, visitaron la Abadía de Westminster y realizaron un paseo en crucero por el río Támesis, desde donde observaron el histórico Tower Bridge y el emblemático barrio de Greenwich, conectando aprendizaje, cultura e historia en un mismo recorrido.

Además, las niñas y niños exploraron la Paddington Bear Experience, descubrieron la vida marina en el Acuario de Londres, disfrutaron de vistas panorámicas desde el London Eye y aprendieron de manera interactiva en el Museo de Ciencias, uno de los espacios educativos más visitados del mundo. Cada actividad fue una oportunidad para aprender jugando, observar, preguntar y asombrarse.

Nueva aventura

Para este año, la campaña “Haz que Despeguen” tendrá una nueva versión a partir de marzo en la cual nuevamente podrán participar niñas y niños que asistan a educación parvularia en escuelas o jardines infantiles públicos o particulares subvencionados.

El llamado es a visitar el sitio www.hazquedespeguen.cl desde el lunes 2 de marzo.