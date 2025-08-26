Home Nacional "condenan al fisco a pagar $130 millones a familia de niña que fue..."

Condenan al fisco a pagar $130 millones a familia de niña que fue ejecutada por militares en dictadura

Las indemnizaciones por daño moral se fijaron en $80 millones para la madre y $40 millones para la hermana. En este último caso, también se acreditó un daño moral propio como víctima directa, por lo que se agregan otros $10 millones.

El 29° Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización a la madre y a la hermana de una niña de 6 años que fue ejecutada por un disparo de militares el 18 de septiembre de 1973, en la Plaza Panamá, comuna de Santiago.

El fallo rechazó las excepciones de reparación integral, pago y prescripción alegadas por la defensa del fisco. Asimismo, la demanda de indemnización fue acogida y deberá cancelarse con reajustes e intereses.

RESOLUCIÓN POR MENOR DE 6 AÑOS EJECUTADA EN DICTADURA

El tribunal capitalino estableció que la muerte de la menor Alicia Marcela Aguilar Carvajal fue “producto de la acción de agentes del Estado”, ocurrida durante la dictadura.

En esa línea, el nombre de la niña y los antecedentes de su muerte fueron incorporados en el Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política, elaborado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que la declaró víctima de violación de los Derechos Humanos.

“Alicia Marcela Aguilar Carvajal murió el día 18 de septiembre de 1973, producto de un impacto balístico en el tórax, que fue disparado por un efectivo militar, haciendo uso indebido de la fuerza, en medio de una estampida provocada por la irrupción de los funcionarios en la Plaza Panamá de esta ciudad, ametrallando contra las personas”, se indica en el fallo.

Asimismo, se consigna que el día de su muerte, la madre esperó a la familia durante toda la tarde y, ya en la noche, solo regresó la hija mayor de 7 años. Más tarde volvió el padre, tras ser detenido y golpeado por militares.

La familia no tenía militancia política y los perjuicios fueron múltiples, calificándose de “terribles”.

“Perdieron a su hija menor, provocando quiebres en la familia, cambios en el comportamiento del padre, y la relación familiar entre los que quedaron con vida también mutó. Detalla daños en el ámbito económico y sociales, ya que la comunidad y vecinos se distanciaron de ellos por temor a estar involucrados en el caso”, agrega la sentencia.

Finalmente, en octubre de 2023 la Municipalidad de Santiago inauguró la calle Alicia Aguilar Carvajal, nombre con que fue rebautizada la vía que rodea la Plaza Panamá, lugar donde la menor fue ejecutada.

