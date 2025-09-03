Home Nacional "conductor choca en estado de ebriedad contra plaza en rotonda de ..."

Conductor choca en estado de ebriedad contra plaza en rotonda de Vitacura

El automovilista fue identificado como Felipe Bertrand Planella, de 48 años, quien manejaba un Porsche Panamera del año 2010 por Avenida Escrivá de Balaguer en dirección oriente.

Eduardo Córdova
El conductor de un automóvil de alta gama protagonizó un accidente durante la madrugada en la rotonda Carol Urzúa, en Vitacura, generando daños en la infraestructura pública.

El automovilista fue identificado como Felipe Bertrand Planella, de 48 años, quien manejaba un Porsche Panamera del año 2010 por Avenida Escrivá de Balaguer en dirección oriente, recogió Emol.

En ese contexto, el conductor impactó contra la rotonda Carol Urzúa, destruyendo señalética municipal y afectando 20 metros de área verde. Las cámaras de vigilancia registraron a dos personas que abandonaron el vehículo y escaparon por el puente Lo Curro.

Los involucrados fueron posteriormente detenidos y el conductor admitió ser el responsable del choque. Personal de Carabineros efectuó el procedimiento policial y estableció que el automovilista estaba en estado de ebriedad.

Desde la Fiscalía confirmaron que el conductor quedó en libertad tras ser apercibido.

Source Texto: La Nación
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
