Conductor chocó ebrio en Ñuñoa: iba a exceso de velocidad en el vehículo de su trabajo y fue detenido

Hasta el lugar concurrió personal de seguridad municipal de Ñuñoa, momento en que el automovilista, al notar la presencia de la autoridad, intentó darse a la fuga, siendo rápidamente alcanzado por un inspector, ya que se encontraba en evidente estado de ebriedad.

Un conductor fue detenido en Ñuñoa luego de impactar una furgoneta contra barreras de contención, mientras manejaba en estado de ebriedad, utilizaba un vehículo de la empresa donde trabaja y trató de huir al advertir la presencia de personal municipal.

Durante la madrugada de este miércoles, auditores alertaron a Radio Biobío sobre un accidente de tránsito registrado en avenida Grecia, a la altura del tramo comprendido entre Jorge Monckeberg y Ramón Cruz.

Según los antecedentes, el sujeto se desplazaba a exceso de velocidad a bordo de una furgoneta azul, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y colisionara tanto con una barrera de contención como con el bandejón de la pista exclusiva del transporte público.

Posteriormente, el conductor fue retenido en el lugar hasta la llegada de Carabineros, quienes concretaron su detención y lo trasladaron a la 18ª Comisaría para efectuar los procedimientos correspondientes.

Tras las pericias, se estableció que la furgoneta no era de su propiedad, sino que correspondía a la empresa en la que trabaja. Además, el vehículo perdió una de sus ruedas y en su interior se encontraron diversas latas de cerveza.

Finalmente, el individuo quedó a disposición de la justicia.

