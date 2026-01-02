Home Nacional "conductor ebrio atropelló a motorista de carabineros en providenc..."

Conductor ebrio atropelló a motorista de Carabineros en Providencia: funcionario terminó lesionado

El mayor de Carabineros Francisco Carreño explicó en un punto de prensa que al responsable del accidente se le practicó la prueba respiratoria, la que arrojó 1.98 gramos de alcohol.

Eduardo Córdova
Un conductor ebrio, de nacionalidad peruana, chocó la mañana de este viernes a un carabinero que se desplazaba en motocicleta en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando el automovilista circulaba por Avenida Vicuña Mackenna en dirección al sur y, al llegar a calle Marín, realizó un viraje a la izquierda, colisionando al motorista que avanzaba por la misma avenida en sentido contrario, recogió Emol.

“Al conductor del vehículo responsable del accidente se le hizo la prueba respiratoria y marcó 1.98, es decir, venía en estado de ebriedad”, afirmó el oficial, quien además indicó que el sujeto conducía “con sus papeles vencidos”.

El carabinero lesionado corresponde a un suboficial que se dirigía a cumplir funciones en la 57ª Comisaría Motorizada y debió ser trasladado al hospital institucional. Según señaló Carreño, “puede que tenga lesiones de consideración”.

Source Texto: La Nación / Foto: Emol
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Eduardo Córdova
7
